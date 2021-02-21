中國駐外大使館，近日頻頻發言反駁外媒對武肺炎的報道。繼中國駐法國大使館駁斥武漢中心醫院眼科醫生李文亮並非「吹哨者」，「吃人血饅頭」後，駐德國大使館今日發聲明，反駁德國漢堡大學（Universität Hamburg）的物理學者維森丹格（Roland Wiesendanger），稱「病毒99.9%來自實驗室」的說法，批評刊登訪問的德國《圖片報》（Bild）「散佈和炒作病毒源自武漢實驗室洩露的陰謀論」。

中國駐德國大使館的聲明，對於《圖片報》刊登維森丹格的報道「強烈不滿和憤慨」。聲明批評維森丹格的報告「並非嚴謹科學的研究報告，甫一發佈即受到德學術界、媒體和民眾廣泛質疑和批評」。聲明又稱，《圖片報》仍「熱衷於散佈『武漢病毒所洩露病毒』等謠言，並煞有其事、厚顏無恥地提出所謂『中國應回答的五個問題』，令人不齒」。

大使館的聲明聲稱「疫情是天災」，「中國同其他國家一樣都是受害者」。而在疫情從武漢蔓延至全球、外界質疑中國刻意瞞報之時，大使館仍認為「中方國際通報的渠道始終快速、及時、公開、透明，並積極與世衞組織和許多國家開展國際合作，共同抗擊疫情」，而且「得到國際社會普遍認可」。

大使館又聲明中「奉勸」《圖片報》：「不要一錯再錯，徹底摒棄無知和偏見，不要愚弄讀者，更不要低估讀者的判斷力，多做有利於德國和國際抗疫大局的事情。」

《圖片報》早前報道維森丹格於去年進行研究，發現很多論點都指證病毒來自實驗室，他以沙士、中東呼吸綜合症等與冠狀病毒有關的流行病作比較，武漢肺炎疫情蔓延逾一年，仍未發現病毒從蝙蝠向人類傳播的中間宿主，顯示人畜共患病理論沒有合理的科學依據。

維森丹格認為，武漢肺炎病毒有兩項特性，都沒有在之前的冠狀病毒中發現，認為這病毒並非天然形成。他說，被指是疫情源頭的武漢華南海鮮批發市場，一直沒有出售蝙蝠，而蝙蝠不可能飛2,000公里從南方省份的洞穴飛到武漢。他又指，中科院武漢病毒研究所收藏全球最大的蝙蝠病原體，之前研究的文獻及出版物，都指研究所的實驗目的，是要讓這些病毒在人類身上更具傳染性、危險性與致命性，而實驗室之前亦發現有安全重大缺陷。

目前疫情仍未能控制，維森丹格認為要預防疫情大流行，就應追查病毒來源，「這不再只是一小撮科學家的事，而是必須立即成為公開辯論的主題」。

德國《圖片報》去年4月亦曾發文指中國需為疫情負責，中國駐德國大使館隨即發聲明，指摘該報「煽動民族主義」。《圖片報》主編賴希爾特（Julian Reichelt）其後發表一封題為《中國國家主席習近平，你危害全世界》的公開信，直指習近平危害全世界，還指中國民眾已在悄悄質疑習近平的權威，習的權力正在走向崩潰。

中新網／《蘋果》資料室

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