北京當局近年來日益收緊言論控制和製造「文字獄」。中國北京大學前保安員張盼成，2018年11月曾因拍片求表示反對一黨專政及要求言論自由，而被「尋釁滋事罪」判刑1年半，並於本月14日再度被捕，引起許多網友關注。張盼成被捕前曾透過Telegram上傳大量影片和筆記，表達追求自由民主和反對獨裁專制的心聲。《美國之音》（VOA）分析指，中共正為明年「二十大」高層換班緊張佈局，但意欲打破領導人任期限制的總書記習近平，連連遭遇中國年輕人的「不知敬畏」，引起輿論注意。

剛滿26歲的張盼成，早前在甘肅省合水縣老家村莊外的野地拍下一段影片，可見他在雪中邊走邊說：「暴君用刀劍棍棒審判我們，因為他怕自由像怕火一樣，他害怕一旦我們找到了自由，他的寶座就會搖晃，他就要遭殃。昂起頭來啊，弟兄們，用不着懊喪，這鐐鏈是我們驕傲的胸章。凜凜寒冬終將過去，春天馬上要來臨！」在被捕前，他亦上傳多段影片、詩句與短文，內容盡是表達追求自由理想、甘願以死反對暴政的意志，甚至直言不諱斥責習近平。

張盼成的76歲爺爺向《美國之音》指出，張盼成14日被縣公安局五名便衣人員用汽車帶走。張爺爺稱，本月11日農曆除夕前，張盼成騎單車離開了家，隨後公安局的人來到，在張盼成房間裏搜了一整夜，將張盼成的電腦等物品抄走。張盼成其後在14日當天回家後就打電話給派出所，通知警方過來拘捕他，「4、5名便衣人員在當地派出所員警引領下開車前來，沒有出示證件，也沒有傳喚證或逮捕證，帶走孫子的原因是他用手機發了一些東西，具體發了甚麼不知道」。

在張盼成與網友分享的影片中，他曾透露自己居住在一個小房間，牆壁上掛着讓他備感光榮的「尋釁滋事」逮捕通知書，還有文革期間在上海以反革命集團罪被處決後獲得平反的北大才女林昭肖像、一個他繪製的黑色十字架，以及他的同鄉、被無良中學教師猥褻後跳樓輕生的女學生李奕奕的照片。

張盼成又表示，想到當局會嚴厲懲罰他又一次在影片中發表的言論，自己這次難逃一死：「希望被槍決時能看着子彈從他眼睛穿過。」他更展示自己在北京西城區看守所內準備送給習近平母親齊心的一封信，當中寫道：「我們究竟犯了甚麼罪？他們要這樣對待我？」他說儘管自己不喜歡習近平，也只能向齊心控訴，相信她當年參加革命的初衷是為了建立一個自由、民主和憲政的國家。

《美國之音》引述分析人士意見指，習近平比前任的中共領導人胡錦濤、江澤民對言論的控制嚴厲得多，同時在年輕人中也比二人更不受歡迎。現時在華盛頓研習法律的前中國人權律師陳建剛表示，習近平上任以來政治上公然倒退，強調鬥爭，高壓統治，禁錮思想，打壓批評言論，抓捕維權律師，利用現代科技搞大數據監控，剝奪了人民隱私權，卻對自己家族和權貴集團的個人信息和財產嚴加保密，特別是修憲企圖無限期連任，如此種種，都是他喪失民心的重要原因。

已故中共黨史專家、毛澤東兼職秘書李銳的女兒李南央則認為，習近平沒有繼承其父習仲勳的開明思想和傾向民主的主張，而是走給中國和世界帶來災難的毛澤東老路，「他不做父親的兒子，他做毛澤東的孫子，因為他的父親和他本人都受過毛澤東的政策和施政綱領的迫害。他父親甚至受過很殘酷的迫害，精神都不好了，是長期迫害的結果。結果他不理會他父親的理念和所堅持的東西，卻追隨毛澤東。這是讓我最不恥的」。

李南央更指，作為中共第五代領導人，習近平不是向前走，而是往回走，德不配位，不配領導中國這樣大的一個國家。

網名「子慕予兮」的張盼成，曾自稱是在西北農村長大的留守兒童。2018年11月他在北京大學擔任保安時，曾與另一名澳洲歸國青年祁怡元到北京新華門西側表達要求言論自由的意願，聲援藝術家華湧等多名異見人士及進入再教育營的百萬名新疆穆斯林。張盼成被控「尋釁滋事罪」遭判刑1年6個月，至去年5月獲釋。據維權網報道，張盼成曾對接他出獄的北京維權人士李波宏透露，他在獄中被強迫抽血多達幾十次。

張盼成出獄後一直與海外流亡異議藝術家華湧保持聯繫。華湧在本月12日呼籲網友關注孤立無援的張盼成可能身處險境，並發佈了一些張盼成過年前私訊發給他的影片和照片文字，其中包括反對獨裁暴政和要求釋放因被指尋釁滋事罪而遭判監4年的公民記者張展的內容。當時，華湧與張盼成失聯已三天。

《美國之音》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！