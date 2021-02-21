北京當局將在香港組建「文化央企」，以提升中央在港的「軟實力」，統一管轄聯合出版集團、《紫荊》雜誌社、銀都機構及中華文化城等中資機構，由出版、印刷、新聞、新媒體、影視、文藝演出都包辦，藉此「推動人心回歸」，預料今年上半年開張。《星島日報》周日（21日）引述多名消息人士，指中共海南省委常委、常務副省長毛超峰將掌舵「文化央企」，內定擔任董事長。擁有將近十年的副部資歷的毛超峰，被指履歷豐富，「在政壇有一定份量」，至於中聯辦前秘書長文宏武則預料擔任總經理。

在海南省政府的網站，省政府領導一欄中，毛超峰已經沒有出現在副省長行列當中，翻查內媒的報道毛超峰最後一次見報，是去年12月初，出席海南省委委七屆九次全會。

《星島日報》報道，毛超峰將掌香港「文化央企」的消息，在新春前在建制派核心圈子流傳，內地部分社交媒體亦有類似傳言。報道指有海南官員確認，毛超峰已經在去年底離開海口「到香港工作」。深圳一名認識毛超峰的人士稱，毛超峰已在蛇口設立辦公室，負責籌備工作。

現年55歲的毛超峰是河南柘城人，畢業於北京氣象學院，出身民航系統，長期在民航河南省管理局工作，官至局長，於2001年步入政壇，歷任河南焦作市長、周口市委書記，至2011年底升任河南省委常委、政法委書記，成為副部級官員，並當選十八屆中共中央候補委員。2012年底，毛超峰擔任海南省委常委、政法委書記，後來改任常務副省長，參與海南自由貿易港建設。

原高人民檢察院辦公廳主任、曾任《檢察日報》總編輯的王松苗近日接替文宏武擔任中聯辦秘書長，而文宏武則有望擔任「文化央企」總經理，與毛超峰合作。

報道又指出，香的「文化央企」將會被大灣區項目，可能涉及文化金融。深圳蛇口的一幢商業大廈也會注入其中，成為「第二總部」。籌建完成後，「文化央企」將與中旅集團、招商局集團、華潤集團，並稱為香港四大央企。

「文化央企」的行政級別為副部級，52歲的文宏武負責參與籌建。文宏武本身是出版家，熟悉文化運營，早於2008年來港擔任聯合出版集團董事長兼總裁，2018年起任中聯辦秘書長。而聯合出版集團是「文化央企」的龍頭，旗下包括三聯書店、中華書局和商務印書館（三中商）、萬里機構、新雅文化事業公司等多家出版機構，出版圖書量約佔香港每年中文圖書出版量五分一。

浸會大學新聞系高級講師呂秉權早前接受《蘋果》查詢時分析，北京在港高調成立「文化央企」，除為進一步體現中央的「全面管治權」，亦將中共過去低調的「地下黨」方式運作組織「地面化」，「佢哋（中共）經過一啲檢討，好多領域都變得相當高調，唔再忌諱呢種地下工作浮上面」，認為中共透過「文化央企」插手香港傳媒、文化和教育界的「重手」程度，「相信會不下於港版國安法」。

《星島日報》／《蘋果》資料室

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