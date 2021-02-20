【本報訊】中印衝突發生八個月後，前日中方終承認有四死一重傷。在內地一遍 「仇印」的聲音中，有250萬粉絲的微博用戶辣筆小球質疑中方報細數，「肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有四人」，結果他被微博封殺及被指涉尋釁滋事罪遭刑事拘留。時事評論員分析，這次高調懲治一個KOL，是不希望有更多人會提出解放軍不只四人陣亡這樣的質疑，以免中印衝突繼續升級；辣筆小球被捕後，也出現更多人被指詆毀烈士遭圍攻。

在央視報道解放軍在去年6月的中印衝突中有四人死亡後，辣筆小球的擁有人仇子明在微博提出質疑，「犧牲的這四位都是因為『營救』而立功，連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有四人」。

內地網民圍攻 斥侮辱烈士

他又指，中國在中印衝突中落敗，所以不敢第一時間公佈陣亡人數，「這也是印度敢於第一時間公佈陣亡人數和名單的原因，在印度看來，他們贏了，且代價更小」。他又稱：「最大的官—團長活下來了，看來這個團長個性是飛將+脫兔+神機+血路+強運。在此基礎上，『外軍潰不成軍、抱頭逃竄』。反正，我們贏了。」

內地眾多網民見到辣筆小球的評論立即大怒，批評他侮辱烈士，微博當晚先禁止他發言一年，後來很快就宣佈關閉辣筆小球和另一個關聯賬號。南京警方昨早亦通報，指辣筆小球在微博發佈「惡意歪曲事實真相、詆毀貶損五名衞國戊邊英雄官兵的違法言論，造成極其惡劣的社會影響。2月19日晚，將仇子明抓獲。」南京警方又說經審查，仇承認為博取網民關注，在微博上發表歪曲事實的言論，已對他以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

高調懲治 免中印衝突升級

時事評論員劉銳紹對本報分析，這本屬言論自由的範疇，但中方如此高調拘捕一個KOL，是因為中國目前在兩岸、南海等地都有紛爭，不希望中印衝突繼續升級，亦不樂見像辣筆小球這樣多追隨者的知名人士提出質疑。

內地官媒也對仇子明口誅筆伐，解放軍自媒體「鈞正平」指「輿論有底線、法律有底線，任何抹黑英雄的行為都將受到人們的鄙棄，付出應有的代價」。新華社官方微博新華視點昨早也再度刊發文章強調「詆毀英雄，就是與祖國對立、與人民為敵」。就連中紀委也發文指，任何抹黑英雄的行為都將付出代價。

民間也開始「獵巫批鬥」，疑似左派胡楊麟所用的賬號京西劍客就因說印度人的生命也是生命，就被人圍攻，微博遭清空；左派學者杜建國也因說希望中印可以恢復良好關係，被指詆毀國家政策。控告央視主持人朱軍性侵的弦子也被指沒有公開悼念烈士，她昨反駁「沒想到現在都要這樣這樣自證了啊。」