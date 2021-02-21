兩岸疫情最新數字：大陸昨日新增7宗確診，全部是境外輸入，分別是上海3宗，四川2宗，遼寧1宗，廣東1宗。另外，新增疑似病例2宗，也是在上海發現的境外輸入個案。大陸共累計確診89,831宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診942宗，死亡個案9宗。

世衞（WHO）到中國湖北武漢調查疫情源頭的獨立小組（IPPR）專家成員透露，從中方提交的證據顯示，武漢肺炎最早在2019年9月已經傳播，11月已出現人傳人。專家的說明，遠早於內地當局宣稱2019年12月1日首名病人發病，及國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在去年1月20日證實，病毒可以人傳人。

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）前日（19日）報道，IPPR專家一直試圖取得2019年12月前幾個月的血液樣本做抗體測試，以及該段時間內以萬計不適者的資料，了解疫症的確實傳播情況，但中方一直拒絕交出原始數據，只肯從湖北233家醫療機構調出2019年10月至12月出現類似武肺病徵的92名患者資料。中國向聲稱首例武肺病人在2019年12月1日發病，8日確診。

IPPR專家從上述資料中，發現許多病例，均與被中方指為疫情源頭的武漢市華南海鮮水產批發市場無任何關聯。

報道指，IPPR專家從中方提供2019年12月以來的174名武肺確診者的病毒內，發現13種不同的基因排列。中方也知道這13種基因序列，與和該市場毫無關係的確診者身上病毒有差異。

IPPR荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）分析，上述分野時間點可能在2019年11月中至12月初之間，最早恐怕在早在9月已有民眾受感染，11月中旬左右進入傳人階段，直至12月，它從上述市場相關人士及無關人士兩種途徑散播，武漢因此瞬間爆發病例。

IPPR這項發現，與美國紐約、意大利北部竄出疫情前幾星期的小規模悶燒的經驗不謀而合。美國亞利桑那大學與加州大學聖地牙哥分校聯合的最新研究則指出，湖北當年10月中應該就有人中鏢，但11月底前不足廿人感染，惟病毒發生突變，以致染疫人數在12月以4至5天翻一倍的速度成長。

國家衞健委／中央社

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