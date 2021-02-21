解放軍軍機繼續頻密擾台，台灣國防部表示，兩架殲10、兩架殲16、四架殲轟7、兩架轟6K、一架運8反潛機於周六（20日）侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），位置在由台灣控制的東沙島東北方，台灣空軍隨即派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。另外大連海事局宣佈，將於周日（21日）至下周日（28日）渤海海峽、黃海北部執行軍事任務，並警告船隻禁止駛入。

台灣國防部表示，周六的空情動態為共軍海空聯合演訓，強調當局全程掌握；根據示意圖，共機演訓區位於東沙島的東北方，進入ADIZ後旋即掉頭循原路回航。

東沙島是南海四大群島之一，亦位於國際航海重要樞紐，二戰時被日軍佔領，戰後被劃歸台灣管理，目前由高雄市旗津區中興里代管，台海巡署225名官兵在島上駐守，台海空軍亦有派員駐守島上機場或留守，2007年被劃為台灣的國家公園，但未開放一般民眾觀光。

台灣國防部自去年9月17日起，在官網「即時軍事動態」專區發佈共機動態，而周六是共機本月以來最大規模的擾台行動。根據本月的共機動態，1日、5日、15日、16日為一架運8反潛機擾台；2日、6日、18日為一架運8技術偵察機；4日為一架運8技偵機、一架運8電子偵察機；13日為一架運8反潛機、一架運8技偵機；7日為兩架運8反潛機；8日為兩架殲16戰機；17日是兩架運8技偵機；19日為四架殲16戰機、四架殲轟7戰機、一架運9通信對抗機。

至於上月的共機動態，最受矚目的為1月23日，分別是一架運8反潛機、八架轟6K、四架殲16侵擾ADIZ，以及24日兩架運8反潛機、兩架Su-30戰機、四架殲16戰機、六架殲10戰機、一架運8技偵機，為今年目前共機最大規模的擾台行動。

另外大連海事局發佈航行警告，宣佈將於周日（21日）下午4時至下周日（28日）下午4時在渤海海峽黃海北部執行軍事任務，座標為「38°51′41″N 121°38′12″E」、「38°34′12″N 121°38′12″E」、「38°33′55″N 121°07′51″E」、「38°48′13″N 121°14′03″E」，並警告船隻禁止駛入相關範圍內政部長。

中央社／大連海事局

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