「惡俗維基」案於去年12月30日一審審結，24名被告被判處刑期由2至14年不等。曾為案件辯護的律師向《蘋果》證實，至少兩名律師接獲司法部通知「約談」要求退出代理案件，也被警告不要接受外媒訪問；而處理二審的茂名市中級人民法院在春節前，已要求律師盡快提交辯護意見，法院也拒絕律師提出閱卷和申請面見主審法官的要求。多名家屬獲得消息稱，茂名市中院準備閉門秘密審理，盡快駁回上訴維持原判。近日，10名家長聯署發出公開信，要求「上級部門監督法院對案件及時糾正，依法懲罰執法人員的重大違紀行為。」《蘋果》記者多次聯絡該法院的第二庭副庭長張書銘，但沒有任何回覆。

協助惡俗維基案家屬的709案維權律師王宇坦言，律師被司法局要求退出代理案件後，「找律師相當困難」，但她相信還是可以找到的。被問及案件會否由官派律師替代時，王宇指「現在不好說」，始終這宗假案由茂名市當局自己炮製出來，會否擴大至全國「搞到風風雨雨，要把假案做到底，就特別麻煩了」，但沒有擴大到這個程度的話，還是有希望的。

王宇形容，「中國目前的司法環境實際太黑暗了」，年初吊銷襲祥棟、盧思位及任全牛等3名律師的律師證，證明內地律師已失去自由，律師事務所也自我審查。她推斷，惡俗維基案二審從2月初立案開始，應該要在3個月內公佈結果，因為目前案件已有新證據，究竟會發回重審，還是維持原判，目前「還不好說」。

《蘋果》獲得一份共112頁的廣東茂名市茂南區人民法院《刑事判決書》，但通篇沒有提及對國家領導人及其親屬「起底」，只集中指控牛騰宇是「惡俗一哥」，攻擊帝吧網站和盜取「B吧」（bilibili）吧主賬號，導致多名「受害人自傷自殘」、「患有精神病或抑鬱症」及「長期生活在恐懼緊張中」。

牛騰宇媽媽孤單過年

牛騰宇被判監14年，扣除羈押日子還要坐牢到2033年9月10日才能獲釋。協助牛騰宇辯護的律師也相繼被約談，律師黃漢中於本月7日接獲《行政約談通知書》，17日他致函茂名市中級法院通知「解除聘任」；而另一名律師田海波19日也得悉茂名政法委通知佛山司法局約談他，向其施壓退出代理，違規的話就要吊銷律師證，原因是「案件敏感」，已改變了案件的定性。

今年已是第二年兒子不在牛媽媽身邊過年，令她感到份外孤單難過：「兒子被扣上政治犯的帽子，大家都怕連累不理我……我一身病也吃不起藥，我不知道我能不能見到孩子了。」

牛媽媽憶述，兒子去年6月透過律師傳給她一張紙條，上面寫道：「媽媽，我很想念您，我一下子都跟造夢一樣墜落黑暗的最深處，我感到極度的恐懼和無助，我知道我是無罪的，但是我就是沒地方申訴、沒地方辯解，他們打我，我明明知道整我的材料完全是編造的、莫須有的，指控我的哥哥和弟弟們都是被恐嚇出來的，我不恨他們，我只恨那些打我們的人，我們都是被迫的，都是無奈的。媽媽，如果我被他們打死了，您要保重自己，如果人真的有來生，真的有輪迴，我下一世也要做您的兒子。」

「（牛騰宇）2019年8月22日被帶走，2019年10月中旬就沒有消息，半年之後才知道在佛山南海區看守所遭秘密關押，天天受到吊打，還剝奪睡眠、不准吃飯，右胳已殘廢了。」牛媽媽指，兒子在指定居所監視期間最恐怖，「（公安）就是怕看守所的監控被錄到，專門把他關到小黑屋，這個禮拜最慘，我們全家以為孩子不在人世，秘密地消失了。」不過，《刑事判決書》已寫明法院「不予採納」迫供情節，指「公訴機關已經舉證證明偵查機關在訊問時沒有存在刑訊逼供、誘供、疲勞審訊等非法取證行為。」

張欽瑞爸爸嘲中國法官真勤政

另一名被控「尋釁滋事罪」和「侵犯公民個人信息罪」的張欽瑞，被判處5年徒刑。張爸爸向《蘋果》表示，早前向茂名市中級人民法院提出對證據的「鑑定申請書」，但法院置諸不理，他聽說二審馬上就要閉門開審維持原判，不禁揶揄道：「中國速度最快的法官，真勤政！」

張爸爸透露，24歲的兒子涉及宋旺霖和張X的糾紛，宋公開了張的個人資料，張X就引用兒子與宋旺霖的對話並加以譏諷，引起兒子不滿展開罵戰，而「尋釁滋事」原本由宋、張引起，為甚麼宋旺霖獲無罪釋放呢？據悉，宋旺霖因爺爺是省部級高官得以獲釋，目前已逃到澳洲隱姓埋名。

張爸爸說：「政法部門有權查案的機關，為甚麼不查顧楊陽、宋旺霖，為甚麼只查我們無權無勢的小百姓？我們私自去查又犯罪了。」他不禁質問：「《憲法》33條明確規定法律面前人人平等，這條不是為百姓定的嗎？對高官及其孩子不適用嗎？」

《蘋果》記者

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