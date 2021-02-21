曾被台灣紅媒《旺報》批評「語不驚人死不休」的《環球時報》總編輯胡錫進再次「抽水抽着火水」，他在轉發去年中印衝突中受傷解放軍團長祁發寶向印軍喊話的影片時，留言指「男人就該像這些戍邊軍人一樣去死」，引起網民反感，認為胡錫進未有了解父母的心情，建議胡錫進要「身先士卒」，更有人重提他的兒子在國外的傳聞，要求他把兒子叫回來參軍。

胡錫進的微博前（19）日轉發了祁發寶的影片，指祁「在遙遠的國境線上發出怒吼」，胡錫進同時又發表「偉論」：「我覺得，如果祖國需要，男人就該像他們這樣去活，這樣去死。」

不過網民就不滿胡錫進鼓動戰爭，又認為胡錫進只說不做，反問：「老胡是不是男人？」「甚麼時候捐軀？」「老胡只是網上叫囂，打仗你去嗎？把自己的願望建立在別人的犧牲之上，這種人無恥！」

過去有傳胡錫進安排兒子移民加拿大，雖然胡錫進一再否認，但網民仍然拿來說事，呼籲胡錫進「在加拿大的兒子回來參軍」、「老胡的孩子參軍沒？最好為國犧牲」。

更有人留言指，若果胡錫進的兒子未來上戰場，會捐出3個月工資，氣得胡錫進要再次發文，強調自己「從軍」11年，做記者後親歷兩場戰爭，「聽到過子彈在耳邊飛過的聲音」，但沒有正面回應傳聞中兒子的情況，部份網民亦不賣賬，質疑胡錫進未真正上過戰場前線。

內地公開資料顯示，現年60歲的胡錫進，1993至1996年任《人民日報》駐南斯拉夫記者，曾經報道波士尼亞戰爭，並曾寫作《波赫戰地採訪手記》；2003年胡則被派到波斯灣地區報道伊拉克戰爭。

內地網民講啲乜：

虎嘯1111：當兵都不怕死，可不想保衞那些貪贓枉法的貪官、強拆老百姓房子的開發商、毆打商販的城管。

老馬識圖34710：胡編為甚麼不送自己的孩子去當兵保家衞國，只鼓勵別人的孩子去犧牲，是不是太無恥了！

另冊艸：駐守邊防的多半是窮人家孩子，有幾個坐辦公室的爹送自己的娃去？

代禱的聲音：喊口號中國你應該事第一名，拍馬屁也是第一。

化萊貝經法：祖國需要你提前退休，給80後90後挪個位置。

新浪微博

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