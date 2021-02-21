新浪微博周日（21日）流傳一條影片，見上海迪士尼樂園劇場內，一名女子突然走上台打演員，下台後還罵：「你這個豬，不配當中國人！」全場人看完這幕均呆住。

該女子打完演員後，邊走下台邊說：「叫你狂……把自己當中國人，你看那樣子！下次再敢當着大家的面脫褲子、抽鞭子試試看！你個豬！美國人的豬！」台上演員除了吐出幾下「呀……呀……」的驚訝聲，作不出任何反應，站在台上看着女子「表演」罵功。

現場職員嘗試打圓場，勸打人女子離開但無果，最後演出只好取消。有現場觀眾指，正式演出前在大廳有段暖場表演，因搞笑目的和劇情需要，有「脫褲子」和「抽鞭子」的場景，該女子認為以上行為影響她女兒的「正確價值觀」，因此上台打人。相關演員亦未有受傷。

不過，浦東公安分局則有另一個說法。警方指，接報後傳喚涉事的管姓女子，指35歲的她配合調查時，被發現思想混亂、語無倫次，於是聯絡她的家屬；家屬指，管女曾有疑似精神疾病症狀，今次是她近日獨自一人到上海遊玩。警方並指，經精神衞生中心診斷，管女確診急性精神病障礙，目前已被醫院收治。

內地網民意見：

鋼牙二號機：中國人去甚麼迪士尼。

吃瓜少年趙大寶 ： 這都不行拘？這不算尋釁滋事？

小夫子姓孟：林子大了，甚麼鳥都有。

Cynthia_Leee ：這段演出我在上海迪士尼看過兩次，全程都很正常啊，而且加勒比這個是迪士尼水準最高的演出了，很多雜技動作都有一定的難度，舞美也很不錯。

新浪微博／浦東公安分局

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