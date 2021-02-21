中國官方通報近年屢次公佈女官員貪腐落馬案件，淫亂程度不輸給男官員。最新定罪的個案是40歲的上海市金山區經濟委員會前副主任、朝鮮族的金英麗，她被指與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易，生活腐化，利用職權為他人謀取利益，去年8月被雙開（開除黨籍、開除公職），日前因以受賄罪被法院重判10年監禁。

根據中國裁判文書網周六（20日）公佈金英麗的受賄案一審結果，金英麗受賄538萬元人民幣（下同，約645萬港元），被法院指涉及數額特別巨大，判囚10年，罰款100萬元（約120萬港元）。

判決書顯示，金英麗的違法行為絕大部份與一名夏姓男子有關，兩人以男女朋友的身份交往，2017年2月至2019年3月間，金英麗利用職務便利，為夏男經營的公司在爭取政府退稅、避免行政處罰，謀取利益同時金女又多次收受夏男賄款408.3萬元（約488萬港元）。

公開資料顯示，金英麗出生於1981年4月，來自吉林柳河，是碩士研究生，沒有黨派，2006年7月起參加工作。2016年7月起任金山區金山衞鎮副鎮長，2019年3月任金山區經委副主任。

近年被官方曝光的中國女淫官至少還有4人，在紀委對其的通報中明確點出存在「權色交易」或「錢色交易」，包括利用與他人密切關係謀利的廣東中山市委前副秘書長鄧潔，與40多名官員發生性關係升職收賄的甘肅省武威市「校花級」前女副市長姜保紅，及內蒙古包頭市政協前副主席時素珍、湖南石門縣招商促進事務中心前黨組書記、主任李小瓊。

綜合報道

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