中央紀委國家監委網站今日（21日）早上公佈，貴州省政協前主席王富玉涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查，但未有透露王富玉「違紀違法」的具體內容。

69歲的王富玉是河南唐河人，具法學碩士、管理學博士學位。他先後擔任過河北省委辦公廳秘書、河北省石家莊市副市長、海南省海口市副市長、海南省委常委、三亞市委書記等職位，2004年任貴州省委副書記，2012年當選貴州政協副主席，次年當選省政協主席，2018年1月卸任。

資料顯示，王富玉最後一次公開露面是1月28日，當時他出席貴州政協十二屆四次會議閉幕。

安徽釣友翻船致3死

安徽省淮北市烈山區昨日（20日）下午2時許，有8人自備小艇到洪莊塌陷區水域釣魚，期間翻側，全部人落水。當中5人成功游回岸，其他3人失蹤。救援人員趕抵搜索，至晚上7時許將3人撈回上岸，證實全部死亡。警方正調查事件的原因。

女官搞權色交易囚10年

中國裁判文書網公佈上海市金山區經濟委員會前副主任金英麗受賄案一審結果，指其受賄538萬餘元人民幣（下同，約645萬港元），數額特別巨大，判囚10年，罰款100萬元（約120萬港元）。40歲的金英麗為朝鮮族，去年8月被查時，當局指她甘於被圍獵，與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易，生活腐化，利用職權為他人謀取利益。

兩人重傷轉西班牙醫院

央視引述西班牙媒體報道，前日（19日）有掛香港旗的中國貨船「開普敦」號（CSSC Cape Town）在直布羅陀水域發生爆炸，導致4名船員受傷，傷都分別送到西班牙塞維利亞醫院及直布羅陀救治，其中兩名傷者分別有40%及25%皮膚燒傷。爆炸未有引發火警，但原因仍在調查。消息指，該貨船載有煤炭從美國巴爾的摩港出發，目的地是埃及塞得港。

綜合報道

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