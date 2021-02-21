台灣61線西濱快速公路今早發生嚴重車禍，21輛各式車輛追撞，最少造成2死8傷。部份車輛被擠壓至嚴重變形，如同紙團。有涉事司機指事發時有濃霧，視野不足5米，但中央氣象局反駁，指現場有霧，但能見度不低於200米。

事故現場為台61線雲林、嘉義交界的北上路段，早上約7時半，21部大、小型車及司家車連環追撞。消防局表示，共有10人傷亡，其中1人當場死亡，1人命危送嘉義長庚醫院搶救後不治。其餘傷者已分送嘉義朴子醫院、嘉義長庚醫院及雲林北港媽祖醫院。

有救援人員表示，追撞涉及多輛大型貨車及私家車，部份車輛被擠夾至嚴重變形如廢鐵，使用破壞器材救援也有困難，其中一輛運載石油氣的貨車在追撞後，車上石油氣罐散落一地，險象環生。

警方仍在調查21車追撞的原因，初步懷疑是清晨濃霧導致視線不良引起。有被撞車輛的司機表示，事發時現場有濃霧，視線不足5米。不過，中央氣象局表示，事發時有低雲和霧，能見度較差，但並沒有發生能見度低於200米的濃霧或大霧情形。

台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

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