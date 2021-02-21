美國總統拜登就任一個月為美國的外交政策定調，呼籲歐美共同應對中俄威脅，遏制專制主義崛起。在中國，主管外交事務的中央外事辦主任楊潔篪在《人民日報》發表文章，不點名批評美國損害國際體系。

楊潔篪在文章批評個別國家過去數年奉行單邊主義、保護主義錯誤政策，頻頻退群毀約，企圖將單邊主義和霸凌行徑，凌駕於主權平等、和平解決爭端、不干涉內政等國際關係基本準則上，大搞本國優先，嚴重損害以聯合國為核心的現行國際體系。

楊潔篪指，有一些勢力固守零和博弈，在國際上炒作意識形態及政治制度差異，企圖搞小圈子製造分裂，企圖以人權、民主等為藉口干涉別國內政，這些行徑遭到國際社會普遍反對。

楊潔篪寫道，「構建新型國際關係要相互尊重，不要唯我獨尊」，指要合作共贏，不要以鄰為壑，「國際社會普遍認為，自己先要辦好自己的事，反對內病外治、轉嫁矛盾，反對搞意識形態劃線」。

《人民日報》

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