國民黨主席改選預料7月舉行，現任黨主席江啟臣宣佈競逐連任，表示要為國民黨2022年縣市長與2024年總統大選，找出最能勝選對象，扮演「造王者」角色，帶領國民黨重返執政。他又表態不會爭奪2024年國民黨內總統提名。

7月改選的國民黨主席一職競爭激烈，目前中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中等人都有意參選。江啟臣昨在facebook宣佈競逐連任，他表示自己不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心，為國民黨2022年、2024年的選舉，找出最能勝選對象，「打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨未來最逼切的政治目標」。

國民黨去年在總統大選慘敗後，屬於青壯派、48歲的江啟臣接任黨主席，成為國民黨最年輕的黨主席。他的潛在對手，包括重返國民黨擔任中央評議委員的中廣董事長趙少康。不過根據規定，要入黨超過一年，才符合參選資格。至於外界關注去年6月被罷免的前高雄市長韓國瑜，日前則在facebook打破多月來的沉寂，宣佈展開公益之旅，在官方YouTube推出「韓先生來敲門」系列影片，稱要「莫忘世上苦人多」。

韓國瑜撐趙少康參選

有知情人士表示，雖然趙少康目前入黨未超過一年，不過距離國民黨公佈主席選舉作業細則，仍有超過一個月時間，充滿變數。韓國瑜目前態度是支持趙參選，並專心公益之旅，尚未思考最終若趙無法參選，自己會否挺身而出。

台灣蘋果新聞網