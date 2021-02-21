中共總書記習近平昨日（20日）在北京出席黨史學習教育動員大會，首次提出「樹立正確黨史觀」，強調要以「黨關於歷史問題的兩個決議和黨中央有關精神為依據」，把握黨的歷史發展主題，要旗幟鮮明反對歷史虛無主義，「用優異成績迎接建黨一百周年」。北京獨立政治觀察家、政治學博士吳強向《蘋果》表示，習近平是希望透過強調「正確黨史觀」，來確定自己正統地位，掩蓋、扭曲黨史上的修正主義，清除所有不同意見和派系，將極權主義化。

《人民日報》今日報道，習近平在黨史學習教育動員大會上發表講話。大會由中共中央政治局常委王滬寧主持，中共中央政治局常委李克強、栗戰書、汪洋、趙樂際、韓正，國家副主席王岐山均有出席。

習近平強調，要在全共產黨開展黨史學習教育，「悟思想、辦實事、開新局，以優異成績迎接建黨一百周年」。他又指出，要堅持「樹立正確黨史觀」，要以「黨關於歷史問題的兩個決議和黨中央有關精神為依據，準確把握黨的歷史發展的主題主線、主流本質，正確認識和科學評價黨史上的重大事件、重要會議、重要人物。要旗幟鮮明反對歷史虛無主義」。

習近平認為，在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交匯的關鍵節點，在全黨集中開展黨史學習教育「正當其時，十分必要」。

新華社今日則發表文章，指習近平首提「黨史觀」有「深意」，是習「首次公開提出『樹立正確黨史觀』這一重要論述」。文章認為，習近平強調「要旗幟鮮明反對歷史虛無主義」，是因為它「從根本上否定馬克思主義指導地位和中國走向社會主義的歷史必然性，否定中國共產黨的領導」。

文章又指，黨關於歷史問題的兩個決議「是我們黨正確運用唯物史觀總結運用歷史的光輝典範」。兩個決議即是1945年4月中共第6屆七中全會通過的「關於若干歷史問題的決議」，和1981年6月中共第11屆六中全會通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」。

第一個決議是全面論述中共前領導人毛澤東思想的基本內容，高度評價並確立毛澤東思想的指導地位，鞏固毛澤東在全黨的核心地位。第二個決議則將「文化大革命」定性為毛澤東發動的「左傾嚴重錯誤」，但又稱毛澤東一生仍然功大於過。

北京獨立政治觀察家吳強指出，此刻提出黨史教育是針對今年建黨一百年展開的思想整風運動，「現在的黨史教育，看到的是回到毛（澤東）的正統上來」，把馬克思主義中國化，以此掩蓋「中共自劉少奇到鄧小平過去40年改革開放的修正主義」。

他認為，習近平這樣做是為要維持「中共的正當性、合法性有關」，在中共歷史來說並不新鮮，目的是試圖「通過習的定於一尊的地位」，以重新撰寫黨史、重新樹立「正確黨史觀」來確立自己的正統地位，為極權主義政黨作一個統一的理論建設，「掩蓋、扭曲黨史上各式各樣的修正主義，以至各種衝突」，達到對統一、團結中共，以及清除異見與不同派系的終極目的。

《蘋果》記者／中央社／《人民日報》

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