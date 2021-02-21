加拿大早前發起一項全球參與的宣言，譴責任意拘留他國公民並作為外交談判籌碼的國家，其國會又預計將在當地時間周一，就針對新疆維吾爾族的人權問題進行表決，以定調中共是否在新疆犯下種族滅絕罪行。中國駐加大使叢培武今（21）日對此作出譴責，又警告加國政府，此舉是干涉中國內政。

叢培武趕在國會表決前主動接受加拿大傳媒採訪，否認新疆存在任何種族滅絕事件，又重申中國政府在新疆議題上一貫講法，即中國政府沒有虐待維吾爾族人，而聯合國宣稱的「數百萬維族人被拘留在再教育營，並被強迫勞動與絕育」是不實指控。叢培武又指，堅決反對加拿大國會提案，認為與事實背道而馳，而且干涉中國內政。

加拿大總理杜魯多早前未有跟隨美國，將中國對待新疆維吾爾族的方式標示為種族滅絕，引起國內政黨不滿。在野保守黨外交政策評論員莊文浩（Michael Chong）上周在下議院提出動議，要求加拿大正式宣佈中國在新疆實施種族滅絕，動議將於周一進行投票。由於議案獲魁北克集團（Bloc Québécois）、綠黨和新民主黨（NDP）支持，預計通過機會很大。

另外，叢培武亦譴責由加拿大發起的反對部份國家任意拘押他國公民的宣言，叢培武認為如果加拿大想宣揚宣言的精神，就應當盡速釋放華為副董事孟晚舟。

在孟晚舟被加拿大當局拘留後，中國隨即扣押2名加國公民，包括加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及商人斯帕沃（Michael Spavor），至今已800多天。兩國關係亦因而鬧僵。

CBC

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