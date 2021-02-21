中印兩軍去年6月邊境衝突，中方前日首次證實事故造成4死1重傷。內地微博大V、網名「辣筆小球」的《經濟觀察報》前駐滬記者仇子明質疑有更多官兵死傷後，被指「詆毀貶損衞國官兵」，遭當局以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。內媒昨起全方位進行圍攻，中共中央機關報《人民日報》今在微博續發文批評，「英雄不是用來冒犯的」。內媒引述律師批評，仇子明的言論導致「公共秩序嚴重混亂」、「覆蓋面大、影響惡劣」，估計法院審理後可能被判監3年。

內地各級機構，上至中紀委、下至地方公安機關昨日已透過微博圍攻仇子明，《人民日報》今日續在微博助攻，發文指「英雄不是用來冒犯的，更不是用來詆毀的。他們血染沙場，在前方誓死守衛國家安寧，而有人在後方信口雌黃惡意貶損，何等無良？又何其荒唐？」又指「我們有責任將清澈的愛獻給英雄」。但今日出版的實體報紙，包括內地及海外版，卻未有刊載有關的消息。

央視新聞今續講述被指在衝突中保命、官階最高的團長祁發寶的當兵往事，聲稱他在守護邊境時「13次與死神擦肩」，特別是2005年一次他騎馬巡邏時，軍馬突失前蹄墜崖，他被重摔在懸崖邊，撿回一條命。

紅星新聞則引述河南豫龍律師事務所的律師付建告，指出仇子明涉嫌在網上散佈消息，「起哄鬧事，造成公共秩序嚴重混亂」的尋釁滋事罪，同時他亦可能違反內地《英烈法》當中，「侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士」的條文。

河南英倫律師事務所律師黃文得則認為，如果公安機關決定要追究他的刑責，會考慮仇子明利用互聯網「歪曲貶損英雄官兵，覆蓋面大、影響惡劣」，估計可能將判3年左右有期徒刑，但不太可能判5年以上，因為以尋釁滋事罪判監5年以上者，一般都涉及三次或以上的犯事。

內地《刑法》規定，尋釁滋事罪一般會判5年以下徒刑，如果涉及「糾集他人多次實施尋釁滋事行為，嚴重破壞社會秩序」，最高則可以被判監10年。然而，有關罪名過去亦多次成為當局打壓異見人士的藉口，包括結石寶寶之家發起人趙連海、維權律師浦志強、揭露武漢肺炎實況的公民記者張展等，都以這罪名而被判刑。

新浪微博／紅星新聞

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