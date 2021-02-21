緬甸軍事政變踏入第3周，民眾持續抗爭，軍方昨日（20日）開槍鎮壓最少造成2死20傷，引發各國齊聲表示反對。台灣中華航空因應當地局勢轉差，已啟動台北往返仰光救援班機於今早7時出發撤僑，已有約50人訂位回台。中方至今仍未有撤僑迹象。

台灣當局評估緬甸局勢會進一步升級，駐緬甸代表處15日在官網公告救援班機，除今日的班機，華航暫時排定3月14日及28日共兩個班次的台北往返仰光救援班機（CI-7916），若有台商或僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫確認。

華航的首班救援班機於今早約7時起飛前往仰光，預定下午4時15分返抵台灣。台灣外交部日前表示，救援班機已有約50人訂位，實際搭機人數則視開票及登機情況而定。

根據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民共約1,000人，大多居住緬甸第一大城仰光。

Facebook專頁「台灣人在緬甸」17日貼文轉達華航緬甸分公司訊息表示，因應疫情及緬甸政局變化，華航將取消2月28日班機，3月將有14日及28日兩個班次的救援班機。

相對而言，中國未有任何打算撤僑的迹象。中國駐緬甸大使館的網站公佈自本月初後未有更新，僅呼籲當地僑民要提高風險防範意識，「不參與任何政治活動」，及「建議適當儲備生活必需品」。同時，駐緬甸大使陳海接受當地媒體訪問，仍堅稱「緬甸政局出現的變化，我們事先並不知情」。

三立新聞網／中國駐緬甸大使館網站

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