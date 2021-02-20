一條約2米長的大蛇竟引起過千名村民興趣！河南商丘寧陵縣柳河鎮趙爾莊村墳頭，近月經常有條蛇盤踞在此曬太陽，引來大量村民圍觀，甚至還有人拜祭，向「神蛇」祈福。當地鎮政府工作人員指，蛇出來吸收陽光是正常自然現象，目前已驅趕聚集的村民，並對他們進行批評教育。但相關新聞仍成為網民熱話，有網民笑稱：「當年劉邦就是這麼走上造反的路的！」

網上有多段影片顯示，在趙爾莊村一處墳頭有一條約2米長的蛇出沒曬太陽，引來很多村民圍觀，村民朱先生表示，這條蛇於去年農曆12月中開始出現。牠幾乎每天上午10時多就出來，下午3時多就離開。有村民指，該條蛇面對大量村民，仍沒四處亂走，也沒攻擊村民。

片段見現場人山人海，附近還有小攤販藉此時機擺攤賣東西，有圍觀村民為一睹蛇蹤，更爬上樹，甚至有人在此焚香拜祭，向「神蛇」祈福許願。由於圍觀村民太多，踩壞了旁邊的麥苗，有人在紙牌寫下「文明觀蛇，靠邊走，腳下留情」的字樣，甚至有人在現場指揮，希望村民有秩序觀蛇。

柳河鎮政府工作人員表示，蛇出來曬太陽是正常自然現象，部份村民封建迷信，已被政府工作人員驅散，及進行批評教育。

網民亦「加把口」評論事件，有人引用漢朝開國皇帝劉邦斬白蛇起義的故事，暗指民眾不滿當權者要起義，亦有網民批評村民迷信，思想仍活在清朝。

新浪微博／《楚天都巿報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！