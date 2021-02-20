內地不少景點的水池，均被旅客當成許願池投擲硬幣許願。想不到近日在山東濟南竟有人反其道而行，帶備自製工具，把水池中的硬幣「吸」上來，被網民形容是破壞別人投幣許願的奪夢者。

事發於山東濟南的趵突泉景區，周五（19日）一名阿伯與疑似其孫女的女孩，在池邊用自製工具，將池中硬幣「吸」上來。有人見女孩口袋裝滿硬幣，推斷阿伯是「釣幣」高手。有人拍下相關畫面放上網，引起網民熱議。

有指，內地一元硬幣成份是鐵和鎳，因此可被磁鐵吸上來，故阿伯自製的「吸幣」工具，應是用繩綁着磁石，吸起池中的一元硬幣。

「孩子無形中學會投機取巧！」「帶小孩做這種事？」「關鍵是怕墜池危險」，網民的種種留言，引起內媒注意作出報道。景區工作人員被媒體問及時僅回應稱，景區沒設計遊客吸錢情節。

公開資料顯示，位於濟南舊城區西南角的趵突泉又名檻泉，舊稱濼，為濼水的源頭，因三股泉水成一線緊密排列，齊聲迸發，聲勢浩大，因此被乾隆皇稱為「第一泉」，是泉城濟南七十二名泉之首，同時也是濟南的三大名勝之一。

其他網民反應：

七個彌勒：許願等於尋找夢想，老頭就是奪夢者！

不要碰我的紅領巾：我只能說扔錢更差勁，景區不管扔錢的管撈錢的也挺差勁的……

rxbcccxx：贊成老人撈錢，這樣旁邊的傻子們就不會把錢丟進池中去了。

徐修羅魔哈：扔硬幣是侮辱人民幣。

澎湃新聞網

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