雖然內地已經封鎖語音平台Clubhouse，但仍有不少內地網民翻牆發表意見。不過，史丹福大學網絡觀測平台（Stanford Internet Observatory）主任、Facebook前首席安全官斯坦摩斯（Alex Stamos）在Twitter警告，研究人員發現Clubhouse的用戶語音交談數據，經中國伺服器處理，傳輸內容有被截取之虞，不建議用戶在Clubhouse上發表敏感內容。

史丹福大學網絡觀測平台曾發佈調查報告，為Clubhouse提供技術支援的廠商總部位於上海的中國業者聲網（Agora）；此外，Clubhouse用戶及聊天室的ID都是未經加密就傳送，很容易被攔截，監聽者可輕鬆查到聊天用戶，這對中國用戶來說是「令人不安的」。

報道還指，聲網很可能會登入Clubhouse用戶語音原始數據的權限，並可能把這些權限轉讓給政府機構，聊天室的元數據（Metadata）還曾被傳送到位於中國聲網的後台伺服器。

斯坦摩斯表示，除了聲網，Clubhouse還使用由「廣州朗橋維視通信技術有限公司」生產的伺服器。他指出，聲網技術是Clubhouse功能「運行的根本」，這除了關乎中國用戶，也涉及美國用戶，因此警告可能因中國的網絡安全作業陷入不利處境的人，不要用Clubhouse進行敏感對話。

網絡安全專家、資訊防護業者Avast美國分部全球威脅通訊部門高級總監巴德（Christopher Budd）指出，Clubhouse設計沒強調語音數據全程保密，意味數據可能會在傳送過程中被截獲，即使公司聲稱不記錄也不保存，但在點對點加密前，訊息被截獲「始終是一個風險」。

巴德強調，這不代表Clubhouse的安全性有缺陷，但用戶如是一名政治異見人士，或對國家活動有合理擔憂者，Clubhouse的設計不是為了抵擋住這種「潛在的敵對意圖」。

美國之音／中央社

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