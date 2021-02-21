今年是二二八事件74周年，台灣的蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會等團體發起「228・0 拆除威權起造新國家」遊行活動，今（21日）下午走上街頭，行經當年事發地天馬茶房等舊址，呼籲取消維護威權象徵預算、起造新國家。鄭南榕女兒、鄭南榕基金會董事鄭竹梅表示，記憶過去不是為了鬥爭，而是為走向更美好的未來，看看香港、西藏、新疆，台灣應珍惜現在擁有的空間。

蔡瑞月舞蹈研究社及鄭南榕基金會自2017年共同發起，復刻1987年醫生陳永興、律師李勝雄與《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕發起的「二二八公義和平運動」，今年已是第五次發起「228．0紀念行動」，約有逾50團體響應遊行，步行至二二八事發點「天馬茶房」，和「專賣局台北分局」、「台北放送局」、「行政長官公署」舊址。

鄭竹梅受訪時稱，參加遊行是為了持續往前進，記憶過去不是為了鬥爭和清算，而是為了走向更美好的未來，今天遊行的主旨「拆除威權、起造新國家」，是希望社會能注意這個議題，並且思考台灣人想要怎樣的新國家。

鄭竹梅強調，「在我們可以發言的時候，應該持續發言、努力發言」，看看台灣周圍的香港、西藏、新疆，台灣應該珍惜現在擁有的空間，並且持續努力。

「228・0 拆除威權起造新國家」行動宣言呼籲，要拆除威權，全面且徹底清算國民黨及其相關勢力，才有辦法看清真相、才得以好好面對與反省黨國體制對台灣人民造成的傷害；且應取消每年維護中正紀念堂、兩蔣陵寢等威權象徵的預算，拒絕再用國家資源去崇拜獨裁者。

行動宣言主張，要建造一個民主自由的新國家，與世界共同對抗中國帝國主義，把握世界局勢，把台灣和中國的關係切分清楚，才能進一步清除中華民國的殖民統治，讓台灣成為台灣人的台灣。

二二八事件發生於1947年2月27日至5月16日。2月27日，因台灣專賣局查緝員在台北市天馬茶房前查緝私煙時，不當使用公權力造成民眾死傷，引發28日的示威請願，但遭公署衞兵開槍掃射，請願運動變成反抗政府行動，在各地發生軍民衝突，至3月6日更蔓延至全台灣，外省人也受波及。國民政府其後派遣軍隊逮捕與鎮壓殺民眾，最終造成大量傷亡。

台灣《蘋果新聞網》/《自由時報》

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