【本報訊】「惡俗維基」案去年12月30日一審審結，24名被告被判處刑期由兩至14年不等。曾為案件辯護的律師黃漢中和黃沙已接獲司法部通知「約談」要求退出代理案件，牛騰宇的媽媽說：「我兒子被扣上政治犯的帽子，大家都怕連累不理我……我一身病也吃不起藥，我不知道我能不能見到孩子了。」

牛騰宇獄中控訴「證據」揑造

本報獲得一份共112頁的廣東茂名市茂南區人民法院《刑事判決書》，但通篇沒有提及對國家領導人及其親屬「起底」，集中指控牛騰宇對帝吧網站進行攻擊和盜取「B吧」吧主賬號，導致多名「受害人自傷自殘」等。牛媽媽憶述兒子去年6月透過律師傳給她一張紙條，上面寫道：「媽媽，我很想念您，我一下子都跟做夢一樣墜落黑暗的最深處，我感到極度恐懼和無助，我知道我是無罪的，但我就是沒地方申訴、沒地方辯解，他們打我，我明明知道整我的材料完全是編造的、莫須有的。媽媽，如果我被他們打死了，您要保重自己，如果人真的有來生，真的有輪迴，我下一世也要做您的兒子。」牛被判監14年，扣除羈押日子還要坐牢到2033年9月10日才能獲釋。

協助惡俗維基案家屬的709案維權律師王宇坦言，律師被司法局要求退出代理案件後，「找律師相當困難」。她推斷，惡俗維基案二審從2月初立案開始，應該要三個月內公佈結果，但目前案件已有新證據，究竟會發回重審、還是維持原判，目前「還不好說」。