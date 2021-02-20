辣筆小球原名是仇子明，曾經任職《經濟觀察報》駐上海記者，擁法律碩士學位。在辣筆小球被拘後，昔日和現在的合作單位紛紛與他割席，內媒又對他起底，指他曾爆出范冰冰兩年多前被官方帶走時的細節，又曾在當記者時，因為報道中企業涉內幕交易而遭通緝。

揭企業內幕交易被通緝

辣筆小球這個微博賬戶擁有250萬名粉絲，營運者為38歲的仇子明。據稱仇擅長網絡起底，他還有另一個網名「白衣渡江」。2010年，仇供職《經濟觀察報》並報道一家企業涉內幕交易後，被浙江警方通緝，並在同年7月被以「涉嫌損害商業信譽罪」刑事拘留，但後來經調查後獲撤銷，警方對其道歉。在2018年，當時內地女星范冰冰傳出有稅務問題，辣筆小球曾在微博爆出范被帶走時的細節，指她是在南京德基廣場被捕，當時更要戴上頭套被帶往北京。

根據資料顯示，與仇子明有關的公司有至少兩家，分別為南京晉泰陽投資管理有限公司和江蘇令行閣文化發展有限公司，江蘇令行閣已在前日發聲明，指雖然仇是公司股東，但是他在微博上發表的所有言論都是個人行為，也已經在研究相關解決方案，要求其立即退出公司。《經濟觀察報》發聲明，指仇早在2015年離職，他的言行與報社沒有任何關係。

紅星新聞/新浪微博