台灣最快將在下周獲得首批經由世衞主導的武肺疫苗保障聯盟（COVAX）計劃取得、南韓製造的牛津與阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗，最快一星期後可開始接種。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中周日（21日）在記者會上表示，當局目前已透過國際渠道取得1,981萬劑疫苗，而當局將會購買3,000萬至4,500萬劑。以台灣人口2,357萬、每人需接種兩劑的話，足夠為63至95%人口接種。

陳時中指出，目前當局已透過國際渠道買到1,981萬劑武漢肺炎疫苗，當中包括1,000萬劑阿斯利康疫苗，及透過COVAX計劃所得的476萬劑阿斯利康疫苗，另外則有505萬劑Moderna疫苗。台兩間疫苗廠最多可以提供2,000萬劑疫苗，還有目前與BioNTech洽購的500萬劑疫苗，以此計算，台灣目前最多是可取得4,500萬劑。

陳時中稱，台灣相較其他國家接種疫苗的時間表比較遲，這有利亦有弊，弊是等待期變長，利則是可觀察疫苗在各國接種後的成果、不良反應、有效族群等，更重要的是台灣確診個案少，疫苗安全性要求也比較高，要避免因不良反應事件導致民眾害怕疫苗，這樣會得不償失，因此他希望民眾耐心等待。

對於有台灣醫護人員認為阿斯利康疫苗作用小但副作用大，即使引進後都可能不願意接種，陳時中稱當局高度重視該疫苗出現的副作用，但由於目前接種數目仍未夠多，不良反應仍有待觀察。他又指，以接種阿斯利康疫苗數量較多的英國來看，目前並未出現相關狀況，因此目前會根據世衞的原則去做，並持續注意國外數據。

他又強調，接種疫苗一定會出現不良反應，相信民眾面對疫苗接種，一開始一定會躊躇、接種速度較慢，觀察一段時間後又會恢復，且台灣沒強迫全民接種，政府會持續監控不良反應狀況並作出正確判斷，提供民眾參考，「若真出現比較嚴重的狀況，也不排除停止施打」，但強調過程必須經過科學證據判斷。

如果台灣最終可取得訂購疫苗，以人口計算，足夠63至95%人口使用。大陸疾病預防控制中心主任高福近日曾透露，截至2月3日，大陸已使用3,100萬劑武漢肺炎疫苗。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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