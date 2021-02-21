中印邊境局勢繼續緩和，印媒引述消息稱，中印兩國正舉行第十輪和談，經16小時談判，相信雙方有意於印度邊境拉達克東部三個衝突點撤軍。

據報道，今次雙方在中印邊境實控線（LAC）中國一側、接近曼冬湖（Spanggur Tso）的莫爾多舉行第十輪軍長級會談，會議由當地上星期六早上10時開始，至周日凌晨2時結束。印媒引述知情人士稱，早前兩國在班公湖（Pangong Tso）的撤軍已經完成，第十輪會議將會在當地另外三個衝突點商討撤軍，包括達普桑盆地（Depsang）、溫泉地區（Hot Springs）及高格拉河谷（Gogra）。印方相信，三地撤軍亦將如班公湖撤軍的做法一樣，撤軍機會甚高。

達普桑盆地位於拉達克北部，外界分析此處是印度最為擔心的，原因是其鄰近巴基斯坦和中國，中巴兩國一直關係極為密切。至於溫泉地區及高格拉河谷，雙方均部署了坦克及無人機等軍備。

印首於藏邊境部署「阿帕奇」

拉達克地區衝突屬於中印兩國的西部戰線，兩國東部戰線錫金地區早前亦有衝突。印媒日前公佈一張照片，顯示印度東部空軍司令部的司令官阿米特，乘坐印度空軍的AH-64E「阿帕奇」武裝直升機抵達在錫金東部靠近中國西藏邊境的地方，今次亦是錫金地區首次部署阿帕奇，未知會否帶來變數。

印度斯坦時報