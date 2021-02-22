解放軍公佈去年6月在邊境地區與印度軍方發生衝突，最少造成4死1重傷後，當局隨後拘捕在網上提出質疑或批評的網民。除了擁逾250萬粉絲的微博大V網名「辣筆小球」的《經濟觀察報》前駐滬記者仇子明，北京及四川兩名網民外，當局今日公佈多2名網民分別來自廣東茂名及貴州貴陽被捕，均是涉嫌在微信群組發佈「侮辱詆毀死亡軍人」言論，廣東網民被警方刑事拘留，貴陽網民則被行政拘留13日。

茂名警方在微博公佈，被捕的田姓網民今年40歲，警方接到民眾舉報指，他前日在微信群組中發佈「侮辱詆毀死亡軍人」言論，當晚10時許將其拘捕。警方稱他對發佈言論「供認不諱」，目前案件仍在調查中。

另外，貴陽市公安局南明分局今（22）日通報，網安大隊於網絡巡查發現，一名30歲姓代的男子在微信朋友圈發表「詆毀侮辱死亡軍人」言論，公安當日上午找到涉事男子，聲稱後者對發表違法言論供認不諱，南明公安分局根據《中華人民共和國治安管理處罰法》，對代某作出行政拘留13日的處罰。官方未有詳細透露網民發表的言論內容。

內媒繼續報道在去年6月中印衝突中受重傷的團長祁發寶的消息，繼報道他在農曆新年期間，在甘肅省武威市家鄉與朋友見面後，今日報道指，祁發寶向親友講述自己受傷情況時，手上拿着一個3D打印的顱骨模型，當中部份位置有較大面積的缺損，祁發寶的頭部依舊看到清晰的傷痕，可見當時頭骨有大範圍碎裂。

在中方首次公佈衝突的死傷數字後，國防部公佈中印第十輪軍長級會談的內容，新聞稿中透露，儘管中印雙方在解決現地剩餘地區對峙方案還存在爭議，但專家認為未來雙方在喜馬拉雅山西則的班公湖一帶撤軍，是「重要進展」。

新浪微博／環球網

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