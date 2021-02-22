國務院新聞辦新聞局局長、國務院新聞辦公室發言人陳文俊周一（22日）首次亮相，他同時是中共中央宣傳部新聞發言人。陳文俊的公開資料不多，所有履歷均與國新辦有關。

陳文俊周一早上舉行新聞發佈會，講述全面推進鄉村振興加快農業農村現代化有關情況，解讀今年的「中央1號文件」，這同時是陳文俊以國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人的身份主持的首場新聞發佈會。

國務院新聞辦本月8日公佈中央國家機關和地方2021年新聞發言人名錄，國新辦新聞發言人的人數增加至4名，分別為中宣部副部長兼國務院新聞辦主任徐麟、國務院新聞辦新聞局局長陳文俊、國務院新聞辦新聞局副局長壽小麗及邢慧娜，除了徐麟之外，另外3名發言人都是首次出現在名錄上。

公開資料只顯示，陳文俊於2007年至2012年，就曾多次主持國務院新聞辦發佈活動。2007年前的職務則沒有披露。

上海澎湃新聞網

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