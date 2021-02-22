（更新：內容）中國國務委員兼外交部長王毅今早（22日）在北京發表，首次對美國總統拜登的新政府發表中美關係的重要講話，他重申美國要停止對中共的猜疑打壓，停止支持包括香港在內的分離勢力，停止打壓中國科技企業及徵收不合理關稅，他強調，只有打破「誤讀中國的高牆」才能讓中美關係重返正軌。

王毅早上於北京舉行的藍廳論壇開幕儀式上，發表中美關係講話。他承認，中美關係過去幾年脫離了正軌，陷入建交以來最困難局面。王毅指，出現此局面的根源在於美國前政府出於自身政治需要，對中國的走向和政策作出「嚴重誤判和歪曲解釋」，借此推出種種遏制打壓行徑，對中美關係造成難以估量的傷害。

王毅表示「合則兩利，鬥則俱傷」，這是「中美建交以來被歷史和實踐反覆證明的真理」，在層出不窮的全球挑戰下，中美合作出現更大的需要，例如對抗武漢肺炎、應對氣候變化及推動世界經濟復蘇等。

王毅強調中美關係要「撥亂反正，重回正軌」，首要是打破由各種對華錯誤認知而人為砌起的高牆，真正客觀準確地瞭解中國、認識中國、讀懂中國。王毅認為，過去幾年美方幾乎中斷了兩國各層級的對話，成為中美關係不斷惡化的重要原因之一。

他要求美國停止對中共的猜疑，盡快調整對華政策，取消對中國商品徵收的不合理稅項，放棄對中國企業和科研教育機構實施各種單邊制裁，放棄對中國科技進步進行無理打壓。王毅又指，美國也要立即停止支持中國的涉新疆、涉香港等「分離勢力」，是兩國合作提供必要條件。

對於西方一直以人權、民主指摘中方，王毅又重申中方的立場：中國將生存權、發展權作為首要的基本人權，武漢肺炎爆發後，當局「全力保障生命健康權」，「以最快速度遏制疫情蔓延」。他又聲稱「實現民主沒有固定模式或標準答案」，認為「中國實行社會主義民主政治，堅持中國共產黨領導」等，是「一種全過程的民主」，「符合中國的國情」。

中國駐美大使崔天凱則表示，中國在台灣、新疆、西藏等問題上的「紅線」相當清楚，中美之間必須明確定義政策的界限。

藍廳論壇是中國外交部創辦的一個集合政府、企業、學界、媒體及公眾等中外溝通平台，讓社會各界可以討論他們關注的中國外交政策。論壇從2010年開始舉辦，至去年9月已是第18屆，因舉行場地位於外交部南樓「藍廳」，故有此得名。今日論壇的主題為「對話合作，管控分歧推動中美關係重回正軌」。

CGTN／路透社／環球網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！