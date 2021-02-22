面對大陸軍機無間斷侵擾台灣，美國「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）及「尼米茲號」（USS Nimitz）兩大航空母艦戰鬥群本月初在南海聯合演習，伯克級驅逐艦「羅素號」（USS Russell）亦於17日執行「自由航行行動」，駛入南海海域。台灣前總統馬英九辦公室今（22）日表示，蔡英文政府不該忽略美軍自由航行任務對台海主權的侵犯。民進黨批評馬英九的說法過度演繹，可能會令國際社會認為台灣「敵友不分」，又質疑馬英九和大陸是互相呼應。

馬英九辦公室的新聞稿指，台灣擁有南海最大島嶼太平島及其他領土，大陸無端以軍機軍艦擾台，絕對應予譴責。同時，蔡英文政府也不該忽略美軍「自由航行任務」對台海領海主權的侵犯。

馬辦指出，蔡英文日前在國安高層會議中，肯定美軍執行南海「自由航行任務」，「但對美方侵犯台灣領海主權的發言，卻保持緘默」，馬辦認為此舉有損國家尊嚴與主權，是「對美國押錯寶後再表錯情」。而身為國家元首，對外絕不能卑躬屈膝，必須表達維護國家主權的嚴正立場。

新聞稿又提到，目前全球多數國家都要求外國軍艦通過其領海前必須通報或事先獲批准，台灣並非特例，又點名指內政部、外交部與行政院是負責相關議題的機構，必須嚴正表態。

對此，民進黨國際事務部副主任兼發言人謝佩芬表示，美國第七艦隊執行自由航行任務，起因是大陸聲稱幾乎擁有整個南海的主權，製造印太區域動盪不安。美軍透過執行自由航行任務，嚇阻大陸單邊作為，確保區域的穩定安全。馬辦跟國民黨的說法一樣，可能會造成國際社會認為台灣「敵友不分」。

謝佩芬指出，美國第七艦隊持續南海自由航行任務，行經南沙群島，就是在實踐協防台灣，維穩台海區域安定的具體行動，而馬辦跟國民黨卻過度演繹為台灣政府否定在南海主權，質疑他們的說詞，是不是與大陸譴責「美國自由航行任務，是在煽動南海區域動亂和干涉內部事務」的說法，相互呼應。

中央社

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