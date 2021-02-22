一直拒認是武漢肺炎源頭的中國，持續高調宣傳已成功研發疫苗，跨大有效率的同時，又借疫苗作為外交武器，增加在發展中國家的影響力。不過，內地非政府公共政策和經濟政策智庫批評，當局低估「疫苗戰爭」，國內接種人數不足、產能跟不上需求等問題將帶來挑戰，最終中國可能會被劃入「缺乏免疫力」國家之列。

內地非政府公共政策和經濟政策研究機構「安邦智庫」（ANBOUND）近期發文，向當局提出警告。文章指，內地早期搶着研發疫苗時高調宣佈「研製成功」，但當疫苗進入臨床階段，特別是第三期臨床試驗後，卻變得相當「低調」，顯示疫苗研發可能並不順利。

與此同時，內地政府對疫情的反應，既敏感又相當政治化，令其他國家的科學家不願與中國合作。

文章又指，目前中國的疫苗只依賴科興、國藥、康希諾等幾間企業，只有與BioNTech合作的復興，購入部份進口疫苗。內地向民眾承諾免費接種疫苗，表示今後疫苗需求量極大，可能讓內地在一些階段陷入疫苗供需落差的困境。

內地當局數據顯示，至今國內使用逾3,000萬劑疫苗，以每人要注射兩針計算，即約1,500萬人已接種，但數目只佔14億人口的1%左右，與有25%人口接種的英國、50%的以色列相比，仍落後很多。

安邦智庫認為，隨着歐美等發達國家疫情受控，世界將以民眾的免疫力分成「兩個世界」，中國雖然在前半段靠集體主義及社會嚴控措施，控制疫情，卻無法滿足民眾對疫苗的需求，將會在「疫苗戰爭」後半段面臨挑戰，特別是各國將會優先滿足自己需求的情況下，中國將難以進口各種國外防疫藥物及疫苗。

文章警告，中國需要在疫苗生產、全民接種等方面與其他國家、病毒變異等「搶時間、拼速度」，避免「起了大早，趕了晚集」的情況，如果不爭取，最後可能會被劃入「缺乏免疫力的世界」。

中央社／多維新聞網

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