社會信用體系是甚麼？簡單而言，每人都有一個被政府記下的信用值，低於標準就不能買機票、不能搭高鐵，甚至不能買樓升學做某類工作，令當事人生活極不便甚至痛苦。這是中國七年前開始引入的社會控制手段。

社會信用體系與西方的信用評分系統毫無關係。西方的信用評分是金融機構基於客戶借錢及還款紀錄，評估其財政信譽財政能力而得出評分，作為借貸、發卡參考。可是，中國的社會信用系統由政府根據市民在公眾場所的言行及網絡留言等，看他們是否有違公德、有否觸犯規條，甚至是否愛國等，從而評核及記錄他們的評分。評核的證據，除了網絡或手機留言、發帖等紀錄，還有國保、公安或政府部門的紀錄以及閉路電視等監控機制。

至於評分標準，除傳統金融違約和欺詐行為，在地鐵進食或在公眾場所大聲播放音樂，司機衝紅燈、行人亂過馬路，沒分類生活垃圾，訂酒店後不入住或預約餐廳不現身等行為，也可能被納入社會信用體系，違規者被扣分，相反捐血、捐款、做義工等就可能獲加分，只有達到某個分數才可享用部份公共服務，否則連乘搭飛機乘高鐵等也被禁止。中國國家發改委資料顯示，截至2019年6月，因為失信，2,682萬人次被限制購買機票、596萬人次被限制購買動車高鐵票，甚至有人被大學或著名中學拒諸門外。

中國能夠實行這種高度監控公民的制度，是因為擁有強大監控系統，全國公共場所設有兩億個監控鏡頭，手機又實行實名制，網絡更有防火長城、敏感詞的內容審查過濾、網絡警察、五毛等。如此天羅地網，覆蓋國民在公眾地方及網上所有言行，自然可將相關標準應用在所有人身上，從而得出其社會信用值，再施以賞罰。在此情況下，還有人能造反嗎？還用擔心老百姓不受控制嗎？

對中共而言，他們已基本控制香港的政治、經濟、社會等，只是還不能掌握港人的言行和思想，他們下一個目標就是將監控港人言行思想都納入其中，所以教育界近期受到強烈打壓，除了將通識改為愛國教育、審批教材等，還想在課室安裝閉路電視鏡頭。至於監控市民的言行，手機實名制、封網等不會遠了，一旦強制所有手機必須安裝安心出行，市民的每一步都在他們掌握中，一個港版社會信用系統水到渠成。到時每個港人都有一個政府掌握的社會信用值，依據各人在網絡及公眾地方的言行來增減，在此情況下，香港人還能反抗嗎？

潘小濤

資深傳媒人

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