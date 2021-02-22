新疆的人權狀況持續受西方國家關注。有報道指，英國外相藍韜文（Dominic Raab）今日（22日）會呼籲聯合國緊急派員到新疆，調查當地是否存在大規模侵犯人權的問題。中國外長王毅今日在一論壇上回應有關中國人權的指控，強調遭「嚴重歪曲誤解」，聲稱新疆及西藏是「中國人權進步典範」。

路透社報道，藍韜文的辦公室表示，藍韜文周一會呼籲聯合國獲得「緊急且不受限」的權力進入新疆，以調查有關中國官方侵犯當地維族的人權情況，包括酷刑、強迫勞動和強迫婦女絕育等。藍韜文辦公室指，屆時藍韜文會表明侵犯人權情況都是大規模進行。

報道又指，藍韜文將會要求調查要由聯合國人權事務高級專員，或者另一位獨立的情況調查專家負責，而且會「重申（調查）必須得到緊急和不受限制進入新疆的權利」。藍韜文亦會譴責聯合國人權理事會成員國中國和俄羅斯的人權紀錄，並將對緬甸和白羅斯的局勢表示關注，以表明作為有表決權的英國重返聯合國人權理事會。

中國官方一直被指在新疆興建大量「再教育營」關押數百萬計維吾爾人，限制他們宗教自由、強迫勞動、施以酷刑，甚至大規模對維族女性性侵犯等，被外國質疑是實施種族滅絕，不過，中國則一直否認。

王毅今日在北京的藍廳論壇回應國際社會對中國人權和民主狀況的批評，他強調西方國家在相關問題上對中國嚴重歪曲誤解，聲稱「中國是始終堅持並發展人民民主、保護並促進人權發展的國家」。

他又指，8億人在中共治下脫貧，「新疆、西藏等少數民族聚居地區更是中國人權進步的典範」。王毅重申，民主沒有固定模式或標準答案，中國堅持發展符合中國國情的民主。

英國廣播公司（BBC）早前有報道指維族婦女在「再教育營」遭有系統的性侵，被中國抗議指是抹黑，要求BBC道歉。之後，國家廣播電視總局禁止BBC的世界新聞台在中國境內落地作報復。

路透社

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