廣西女教師何恩雲2017年跨過學校，直接向公安部門舉報有男教師性侵女學生，惟校方事後指其教師資格證作假，解除她的合約，被視為中國版《熔爐》。何思雲之後被迫放棄當教師，離鄉打工，去年底轉行在網上賣螺螄粉，得到大量網民落單支持。何思雲表示已對事件釋懷，希望能有足夠積蓄營運幼稚園，自己當幼稚園園長。有評論文章提出，當局是被何思雲「落面」而撤去其教席，事件對教師群體造成具大心理衝擊。

何思雲於2017年5月25日，在學校無意間聽到有多名女學生遭一名校外託管機構的譚姓男教師猥褻，她曾強烈建議學校領導報警，但未有得到回應，她再向時任縣教育局局長反映，但直到翌日中午才得到回應，但她已在收到回應的20分鐘前直接報警。經查後，譚姓教師最終被判囚4年，涉事學校校長被免職，縣教育局局長亦被訓話。

事後不久，有人舉報何思雲教學證件為假證，而何是特崗教師，工作即將滿3年，按規定，應於2017年9月轉正職。突如其來的證件問題，讓她不能繼續任職，何思雲只好離開家鄉，前往南寧打工。何思雲其後曾任職人力資源公司，又做過培訓機構老師，但工作沒做得長久，最終於2020年選擇在網上出售螺螄粉。

結果，她在微博宣傳賣螺螄粉的發文，被網民大量轉發，帶來近3,000張定單，僅3個月就已有逾50萬人民幣（約60萬港元）的銷售額。

何思雲近日受訪時坦承，當年事件對她的人生有很大影響，她曾後悔報警，令自己「變成孤軍奮戰」，而有關老師判得很輕，出獄後可換個身份便可照舊生活，而她自己卻失去教職，要離鄉別井到大城市生存，但她強調如果再遇到類似事件，她還是會發聲，不過可能會採用聰明點的方法，「讓自己安全一點」。

何思雲本月19日再在微博發文，指自己已對事件釋懷，會「不忘初心努力前行」，現時不想重回體制，同時也希望大眾不要過度消費她的經歷。她又提到，現在積極投入螺螄粉生意，以後的目標是營運一間幼兒園，做一個有愛心的園長。

平南縣教育部門近日發聲明指，何思雲當年不能轉崗，是因為沒取得教師資格證，不存在報復，也與舉報一事沒關聯。

但搜狐有評論文章提出，何思雲丟了教師工作，並非只因教師資格證作假，而是「不懂規矩」，做了不利教育系統面子的事。文章認為，從保護學生利益角度看，教師應保留那份「衝動」，看見不良現象及時挺身而出，而不是瞻前顧後，耽誤打擊惡人保護學生的時機。

水瓶紀元／搜狐／新浪微博

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