【拆局】

【本報訊】中印去年爆發45年來最嚴重的邊界衝突，中方在事發八個月後才承認解放軍陣亡人數，有熟悉北京的人士對本報分析，這是因為去年中美全面衝突，中方難以一邊應對來自特朗普政府的挑釁和打壓，一邊對印度持續升溫，現在拜登上台，北京再不用顧忌民族情緒會令中印局勢升級惡化。

拜登上台壓力減

該名熟悉北京的人士指，北京此時對外公佈解放軍傷亡人數，一來是美國拜登政府正式上場，對華政策明確，即競爭合作關係，緩解中方壓力；二是中印邊界談判順利，雙方均同意撤離接觸。自美國總統特朗普上場，中美關係在去年陷入建交40年來最差的階段，該人士稱，美方全方面打壓中國的同時，又利用港台等問題進行圍堵，讓北京難以兼顧。倘若中方去年宣佈解放軍在中印衝突中的陣亡人數，勢挑起民族情緒，令中印局勢升級惡化。

政治學者吳強也認同，北京選擇在較早前慕尼黑安全會議，和七國集團會議開幕後的農曆新年公佈八個月前的傷亡數字，因農曆新年傳統上是安撫軍人的時間，中方其實一直在中印衝突中處於被動位置，因為中國除了印度邊界，在台海及南海都有爭端，在無法同時應付多地火頭的前提下，所以才在日前對外公佈。

軍事專家黃東則指，辣筆小球只是對真實陣亡人數提出疑問，便被指是詆毀侮辱，可見那條界線並不清晰，而2018年起實施的《英烈保護法》，以往認知是不可詆毀歷史烈士，現在連去年發生的中印衝突陣亡人數都不容質疑。