廣東省國土資源廳近日發佈《廣東省國土空間規劃2020-2035年》公眾版（下稱《規劃》），對未來15年國土空間安排進行解讀和展示。《規劃》首次提出在省內預留土地，興建「京港澳高速磁懸浮（磁浮鐵路）」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，深圳往北京只需3.6小時，比現在高鐵節省一半時間，而項目更表明會「預留對接港澳地區」。

這次《規劃》首次提及「京港澳高速磁懸浮」和「滬（深）廣高速磁懸浮」通道，代表內地將擁有多個鐵路網絡，包括普通速度鐵路、時速350公里的高鐵，以及時速600公里以上的磁浮鐵路。《規劃》的示意圖則顯示，兩大通道的廣深段為同一段共線，將大灣區、長三角中國經濟「雙極」，與全國政治中心北京更快捷連通，並預留對接港澳地區。

深圳至北京距離約2,200公里、至上海距離約1,500公里，如果以時速600公里計算，深圳往北京需要約3.6小時，比高鐵要節省逾一半時間，而往上海則要約2.5小時。

《規劃》亦指出，廣東省的常住人口將以每年平均115萬速度增長，預計至2035年常住人口將增至1.3億。

內地首條商用的磁浮鐵路在2002年底通車，連接上海浦東機場及地鐵龍陽路站，時速300公里，之後湖南長沙磁浮快線及北京地鐵S1線等低速磁浮鐵路相繼通車，近年內地多次提出興建磁浮鐵路，北京當局2019年發佈《交通強國建設綱要》，曾提出合理統籌安排時速600公里級磁懸浮系統，而時速600公里高速磁浮試驗列車亦在2019年於青島下線（即產品完成生產線組裝製造）。

交通部在上月所發表的《交通運輸部關於服務構建新發展格局的指導意見》，亦表明要推進高速磁懸浮技術研發與試點示範工作，合理統籌安排時速600公里級高速磁懸浮系統等技術儲備研發。

有交通業界人士指，近十多年來高鐵大基建成為國家經濟的大動脈和強大引擎，並加快不同區域城市群融合；兩大高速磁懸浮規劃建設，有望將粵港澳大灣區建設與長三角區域一體化發展重大戰略有機融合，使兩大戰略區域相互配合，共同為中國改革開放大局作出新貢獻。

觀察者網／新浪新聞

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