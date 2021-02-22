曾經在雲南、西藏攀爬逾70座冰川的「西藏冒險王」王相軍，去年12月在西藏那曲拍攝依嘎冰川瀑布時，失足掉入冰川暗河死亡，但外界對他的死有不同揣測，包括指由王相軍發佈的影片發現有可疑對話，懷疑另有內情。事隔兩個月，西藏那曲嘉黎縣公安局發佈調查報告指，王相軍是意外落水，而他生前拍攝的片段亦未發現有可疑之處。

公安局的通報指，王相軍與左某明於2020年12月19日晚駕車到達嘉黎縣尼屋鄉依嘎冰川旁空地，並夜宿於車內。12月20日上午2人前往依嘎冰川拍攝短片，為追求效果，在王相軍多次指導演示後，11時51分，左某明用王相軍的手機拍攝王相軍「小跑及回頭動作」時，王相軍失足跌落水中。隨後，左某明多次施救，其間左某明也曾不慎滑入水中，之後自行爬上岸，找來附近工地人員幫助救援，折返現場時已不見王相軍蹤影，於是報警求助。

嘉黎縣公安接報後曾展開7次搜尋，王相軍親人朋友也邀請「藍天救援」等組織參與搜尋，惟事發地海拔4,000多米，平均氣溫約-20°C，加上地形複雜、水流湍急，而且下游水面冰層厚度達2米，最終沒有找到王相軍。

早前，有網民在王相軍逝世前一天（2020年12月19日）所發佈的影片中，通過降噪慢放等技術，聽到多人對話：「好矮，背不過」、「好重啊這傢伙，還在流血」、「他死了就不好背」、「別說話，別瞎說，他死就死，拿我的錘」、「呀，我的指紋」等。

通報指，公安委託專業機構鑑定王相軍手機拍攝的片段，發現聲音主要有流水聲、腳步聲、衣物摩擦聲及呼吸聲等，未檢測到有效語音，拍攝地點位於西藏自治區林芝市波密縣易貢鄉恰青冰川，距離王相軍落水地點依嘎冰川直線距離為115公里。

公安指網傳關於王相軍事件的質疑、猜測等言論均無事實依據，呼籲網民切勿信謠、造謠、傳謠，否則將依法追究責任。

每日經濟新聞

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