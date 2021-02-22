第十三屆全國人大四次會議和全國政協第十三屆四次會議（下稱全國兩會）將於3月5日及4日在北京召開，當局陸續加強保安維穩及防疫措施。國家郵政局宣佈，要做好全國兩會期間寄遞渠道安全工作，於周四（25日）起至會議閉幕的次日，會對對進京郵件快件全面實行「二次安檢」。鐵路部門亦加強對前往北京旅客的檢疫要求，低風險地區前往北京的旅客，需要有7日內武漢肺炎病毒陰性檢測報告。

國家郵政局指示各級郵政管理部門、各寄遞企業，要切實增強做好全國兩會期間寄遞渠道安全保障工作，並要聯合公安、國家安全等部門，督促寄遞企業全力查堵涉槍、涉爆、涉黃、涉非、危險化學品等禁寄物品，嚴防不法分子利用寄遞渠道，將危險物品運入北京。當局又指，周四（25日）起至會議閉幕次日，各企業要對進京郵件快件強化落實收寄驗視、實名收寄、過機安檢「三項制度」，實行「超常規管控」措施。

國家郵政局又要求，進京郵件快件全面實行投遞前「二次安檢」，無安檢標識的郵件快件一律退回。

中國國家鐵路集團亦宣布，近期經火車出入北京的人員須注意首都疫情防控要求，高中風險地區人員原則上不能進京，確需進京的人員須經當地省級疫情防控部門批准，並持有72小時內病毒檢測陰性證明；低風險地區人員於3月15日前，乘火車進京的旅客須持有抵京前7日內病毒檢測陰性證明。

市場監管總局周一（22日）則表示，針對去年兩會期間全國政協委員有關加強外賣餐飲食品安全監管工作的提案，將會嚴格落實食品安全「四個最嚴」要求，採取多項舉措嚴守安全底線，積極推動網絡餐飲健康發展，維護人民群眾安全。

市場監管總局稱，已經多次約談美團、餓了麼等平台，要求平台「落實五個責任，做到五個確保」，包括落實審查責任，確保入網商家具有實體經營舖面，落實監督責任，配送時亦要確保食物不受污染，同時要確保消費者合法權益得到保護。

新浪新聞／新華社／北京日報

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