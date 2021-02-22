台灣台北市街頭驚見「超神秘升降機」！有網民在Facebook專頁分享一段影片，顯示在台北市一個騎樓，竟然有一座簡陋的升降機：只用鐵條圍了三面，用木箱製成底座……影片引發網民熱議，大部份覺得這部「升降機」相當有趣，但也有人擔心「升降機」危險，質疑是否合法。網民雖未透露確實地點，但台北市建管處隨後「找出」升降機的地點，對負責人處罰6萬元新台幣（下同，約1.6萬港元）。

從網民發佈的影片可見，兩名女子踏進簡陋的「升降機」後，「升降機」就已爆滿，然後慢慢上升，兩女最後消失在鏡頭前。

發佈者留言：「異世界入口！」吸引了一眾網民圍眾和熱議，有逾8,000人按讚，還有近千則留言。不少網民笑說：「Cyberpunk 2077！」「要去魔法世界嗎？」「我也想要搭搭看。」「好想知道上面是甚麼。」「是哈利波特裏要去魔法部的電話亭嗎？」有網民則認為：「下面都沒護欄，人走過剛好下來就GG（完蛋）了！」「這合法嗎？」

從影片中顯示「升降機」背後的路標，可以確認是在台北市大稻埕碼頭以及霞海城隍廟附近，也有網民指出，這地點在大同區民生西路與重慶北路的口，至於「神秘升降梯」通往的地點，有網民指「上面應該是小閣樓」。

台北市建管處對此表示，確認該「升降機」位於民生西路50號，由於此設施已經違反規定，將對設置人裁罰6萬元，並要求限期改善。

台灣《蘋果新聞網》

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