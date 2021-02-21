【本報訊】今年是中共建黨百周年，中共中央總書記、國家主席習近平強調，在全黨展開黨史學習教育，以優異成績迎接建黨百周年。官媒分析指，習在「兩個一百年」的關鍵時刻，首次提出要「樹立正確黨史觀」。北京政治學者吳強認為，在中共力推絕對「正確的黨史觀」下，中國的未來沒有了自由表達或批評的權利。

習近平前日出席黨史學習教育動員大會，強調在「兩個一百年」奮鬥目標歷史交滙的關鍵節點，在全黨集中開展黨史學習教育，正當其時，十分必要。何謂正確的黨史觀？習表示，要堅持中共關於歷史問題的兩個決議、黨中央有關精神為依據，準確把握黨的歷史發展的主題主線，正確認識和評價黨史上的重大事件、重要會議、重要人物。

新華社昨發表文章，提到習強調，要旗幟鮮明反對歷史虛無主義，反對抹黑黨的歷史英烈，因為「歷史虛無主義的本質，是從根本上否定馬克思主義指導地位和中國走向社會主義的歷史必然性，否定中國共產黨的領導」。

確立正統地位 消除異見

中共關於歷史問題的兩個決議，是指1945年七中全會通過、確立毛澤東思想指導地位的「關於若干歷史問題的決議」。另一決議則為1981年第11屆六中全會通過的「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，將文革定性為毛澤東發動的「左傾嚴重錯誤」，但仍評價毛一生「功大於過」。

會議又提到，中央已印發《關於在全黨開展黨史學習教育的通知》，要求各級黨委認真落實，在社會廣泛開展黨史、新中國史等宣傳教育，又鼓勵創作黨史題材的文藝作品等，抓好青少年學習教育，讓紅色基因、革命薪火代代傳承。

北京政治學者吳強分析對本報表示，此刻提出黨史教育，是針對今年建黨百年展開的思想整風運動。習是「回到毛（澤東）的正統上來」，以掩蓋「中共自劉少奇到鄧小平，過去40年改革開放的修正主義」。

他認為，習近平這樣做是為維持「中共的正當性、合法性有關」，在中共歷史來說並不新鮮，目的是「通過習定於一尊的地位」，重新撰寫黨史、樹立「正確黨史觀」來確立自己的正統地位，為極權主義政黨作一個統一的理論建設，「掩蓋、扭曲黨史上各式各樣的修正主義，以至各種衝突」，達到對統一、團結中共，以及清除異見與不同派系的終極目的。