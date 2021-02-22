北京周一（22日）舉辦外交論壇，除有國務委員兼外交部長王毅出席，就拜登新政下的中美關係發表講話外，中國體壇老將姚明及郎平亦以視像方式出席論壇，提及中美在籃球及排球上的交流，為兩國關係帶來作用。

曾在NBA火箭效力的姚明，以中國籃球協會主席身份出席論壇。他表示，不管是過去還是將來，籃球將繼續在中美關係、兩國文化交往和發展中發揮非常獨特的作用。他指自己作為中美文化交往的親歷者，很榮幸有機會見到籃球在文化交流中讓彼此的了解從平面過渡到立體。

姚明表示，近期中美兩國在經濟、政治、文化、體育等領域的交流放緩，個別問題上甚至存在分歧，但「分歧並不可怕，更重要的是我們如何思考，思考如何解決好這些分歧，並採取有效的行動。」姚明認為，兩國關係在依靠合約、條款、約定之上，更需要通過兩國人民接觸交流等人文方式來加強互相了解，在溝通過程中求大同存小異。

中國女排總教練、中國排球協會副主席郎平則指，憶起自己隨中國女排第一次去美國打交流比賽的經歷。她指當時是隊內身高最高的隊員，有美國女排運動員和她比身高，說：「沒想到中國隊還有這麼高的排球運動員」，那一次交流比賽兩國女排隊員在場上互相切磋，場下還有很多交流機會，雖然有語言障礙，但能感到彼此的熱情和「特別想」交流的願望。

郎平指，該次旅程讓她體會到運動場上雖是對手，但走下賽場是朋友，指體育沒有國界，更是一種交流，能增加了解，增進友誼，並可通過努力讓排球發展得更好。郎平還憶起她退役後到美國學習，又執教美國女排，往返於中美，感受到中美兩國文化差異的同時，也品味到兩國的一些共同性，並感受到兩國體育人、排球人互相學習、共同進步的氛圍。

郎平談及疫情影響時，指過去一年世界排球賽幾乎全部停擺，幾名美國女排國手加盟中國聯賽，成為中美兩國排球界僅有的交流，「在那麼困難的情況下我們還能創造機會、相約相聚，在我看來很有意義，讓我們對戰勝疫情、（球隊）重新在世界大賽上相聚充滿信心。」

上海澎湃新聞網

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