解放軍軍機近日頻密擾台，周六（20日）更派出11架軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。台灣軍方周一（22日）在台海周邊海、空域進行軍事訓練，其中最值得注意的是海軍下午執行的「空層空域操演」，地點特別選在共軍戰機頻繁出沒的ADIZ的西南端，進行艦隊防空演習。至於目前共機動向，一位長期監控共機動態的軍事專家向《蘋果新聞網》透露，目前共機都在大陸附近海空域進行訓練，沒有共機在ADIZ外進行訓練，反而是美國P-8A反潛偵察機與加油機，則在從巴士海峽往南海飛行。

台灣漁業署早前公告「海軍司令部空層空域操演報告」顯示，周一下午1時至3時30分，空軍戰機會在中央山脈的空域操演，以供海軍艦隊進行搜索與追瞄，下午2時至3時30分則是以海軍艦隊進行的防空演習，其演習高度為5,000至1.3萬英呎（約1,524至3,962米）。

另外，台灣中山科學院亦將在本月23及24日在台灣東部外海，進行實施特種導彈驗測。

至於國防部空軍司令部所發佈的「對空（海）實彈射擊報告單」顯示，周一（22日）至周五（26日）期間，每日上午7時到下午5時之內，於台灣周邊的外海進行防空火砲射擊、導彈等武器射擊。

軍方將在高雄外海的RCR-6靶區的防空火砲射擊，蘭嶼附近空域的RCR-42靶區則發射導彈，嘉義外海的RCR-38靶區則進行對海攻擊，花蓮、台東外海的RCR-17靶區則進行空對空導彈射擊，台南及高雄外海的RCR-12靶區則進行導彈射擊，新竹外海的RCR-9靶區進行導彈射擊，桃園外海的RCR-7靶區進行導彈射擊。

台灣《蘋果新聞網》

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