中國外交部近年透過社交媒體做大外宣及外交舌戰，內宣方面也不遺餘力，為攻破年輕市場，外交部開通俗稱「B站」的嗶哩嗶哩（Bilibili）賬號「外交部發言人辦公室」。截至周一晚上9時，外交部發言人辦公室發佈了4條影片，擁30.9萬粉絲。

外交部發言人汪文斌稱，外交部發言人辦公室新媒體大家庭再添新成員，網民可透過B站及其他平台包括微信、微博、抖音、快手及微信視頻號等官方賬號，了解及關注中國外交。

不過，外交部與B站網民似乎需要些時間磨合，有網民留言建議「B站更適合16:9的寬屏視頻和長視頻以及不帶bgm的原聲」、「還有記得加字幕」、「視頻長一些更好，最好是把半天或是一天的做個整合」、「對， 我們好多人都是看網頁版的」、「一看就是直接把抖音的視頻複製貼過來」，也有人留言「視頻太長播放量會很慘的。」亦有人留意到，外交部片尾有「觀察者網」水印，「所以說這是外交部盜了觀察者網盜了外交部的視頻？」

嗶哩嗶哩以分享動畫、漫畫及遊戲為主，用戶可在觀賞影片時用「彈幕」留言參與討論，亦是該網站最大特點。

嗶哩嗶哩

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