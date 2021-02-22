藍白合作 江啟臣柯文哲國民黨論壇首同台

在台灣，國民黨智庫國政基金會後天（24日）舉辦「願景台灣2030」第二場論壇，邀請黨主席江啟臣、台北市長柯文哲、前立委柯志恩等人與會，這是江、柯首度同場，被視為「藍白合作」起點。不過據了解，為淡化黨政色彩，江啟臣是以立委身份出席，兼任民眾黨主席的柯文哲，則是以台北市長身份出席。

黨務人士指出，願景論壇的目的是讓立場不同的在野黨針對議題交流，擴大彼此的支持圈，而這場願景論壇正是江啟臣宣佈競選連任後首次舉辦的大型活動，頗有延續連任氣勢的態勢。

國民黨約於1個月前開始籌劃邀請各個在野黨領袖，起初想廣邀民眾黨、時代力量等主席同台，但最後時力婉拒，僅柯文哲答應出席，意外成了另類「藍白合作」。江啟臣幕僚稱，江、柯兩人去年曾私下碰面，不排除在議題上進行合作。

國民黨立委林為洲表態：我反共

近日網上流傳一份「中國國民黨中央委員會」2月11日發給黨員的信函，要求「遵守總理孫中山革命的教訓，效法先烈犧牲的精神，向反共復國的目標邁步前進」。國民黨文傳會否認是黨中央發出，呼籲散佈不實訊息者切勿以身試法。不過，國民黨立委林為洲卻在Facebook表態：「我反共，反共不是民進黨的專利，我以台灣中華民國自由、民主的生活方式為榮！但這不表示，兩岸沒有和平的可能。國民黨的志氣。」

帖子引發網民熱議，桃園市前議員王浩宇也留言回應：「（大陸）表面上兩岸一家親，私底下窮兵黷武準備侵略，我想，面對這樣的態度，台灣人看不到國民黨的志氣，更看不到國民黨捍衞台灣這塊土地的決心。」

綠帽男滅門尋仇致4死

湖南湘鄉市栗山鎮荊泉村昨日（21日）凌晨發生4死凶殺案，死者一家六口僅兩名孩子倖免。疑兇現已被捕。

報道指，遇害男戶主疑與疑兇妻子有染，疑犯昨日凌晨爬入男戶主家中，將男戶主夫婦及兩名老人殺害。遇害男戶主一名約20歲女兒聞聲及時逃走，另一名約10歲男孩則被疑犯勒至口鼻出血，經搶救撿回性命。

「撒旦之母」炸彈客死獄中

台灣51歲男子吳富鋐，前年12月中旬因不滿政局，將自製的「撒旦之母」爆裂物放置於國民黨台南市後壁區黨部，警方出動166名警力圍捕，雙方對峙12小時，警方共開出105槍、發射5枚催淚彈，最終吳男中4槍倒地，震驚社會。去年11月24，吳男遭台南市地方法院依槍炮彈藥刀械管制條例與偽造文書、妨害公務等罪，判囚9年6月。吳富鋐被關押於台南看守所，今日傳出其死訊。

據台媒報道，吳富鋐住2人牢房的下鋪，昨晨6點半，所方點名時吳男未有回應，管理員趨前查看，才發現當時以棉被套頭的他，早已氣絕身亡，上鋪的室友毫不知情，相當驚訝。牢房內的閉路電視正對床鋪，畫面顯示，吳以棉被將自己蓋着，等到被發現時，頸部有疑似勒痕，這過程並無外力介入。檢方驗屍後，將於23日解剖遺體，釐清死因。

雲南學校收$197萬門禁卡費 遭約談令整改

中央紀委國家監委網站今通報，雲南丘北縣民族中學5年間共收取學生165萬元人民幣（下同，約197萬港元）門禁卡服務費。通報稱，經了解核實，該校以便於管理「保障學生安全出入校園」為由，2015年起引進第三方企業負責校園門禁系統的安裝和維護。校方指每名學生一年繳付150元（約179港元）費用，5年間該校共收取165萬元，全數交給設備維護公司。調查時，巡察組發現該校有未建立廉政風險防控制度、賬務未及時公開等問題，已約談縣教體局和縣民族中學負責人，要求對此問題立即整改。

綜合報道

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