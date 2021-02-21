內地當局近年屢次通報女性官員貪腐落馬案件，淫亂程度不輸男性官員。40歲朝鮮族、上海市金山區經委前副主任金英麗日前遭判囚10年。官方特別指她「甘於被圍獵，與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易」，指摘她收受賄538萬餘元人民幣（下同，約645萬港元）。官方僅披露金的案件大部份與一名姓夏的男子有關。兩人聲稱男女朋友關係。

判決書顯示，已離異的金英麗最少收受三名男子賄款，其中兩名男子共涉及130萬（156萬港元），金對此並無爭議。官方又指金另涉及408.3萬（490萬港元）賄款，由金於2017年2月至2019年3月期間，因夏男的公司違反廣告法被處罰，金在一次飯局上明確向有關部門提出，希望能對夏男企業予以關照。夏男先後六次向金母賬戶轉賬408.3萬元，作為回報。文件亦顯示，2016年時任金山衞鎮鎮長告知金，夏男的公司不符合政府財政扶持政策規例，但金通過鎮委書記，為夏男的公司爭取財政支持，涉及金額1,000萬元（約1,199萬港元）。

金英麗庭上抗辯，指自己與夏男是男女朋友關係，所受款項只是男友餽贈。法庭並沒有接納其意見，反指兩人均沒有結婚意願，更用隱蔽方法收受巨額款項，加上金明知做法不合規定仍堅持，收賄計538萬餘元（約645萬港元），裁定罪成，重判10年。

官媒指「享受被求」更為人不恥

中紀委通報指金英麗「甘於被圍獵，與不良商人沆瀣一氣，搞權錢、錢色交易」，其中「甘於被圍獵」極少用於女性官員，惟判決書上未有相關細節，不少網民熱議：「官方稱圍獵，是甚麼人圍獵？上級、同級、下級還是商人？」「也要追究圍獵她的人！」人民網在2019年曾經解讀過中紀委「甘於被圍獵」一詞，認為「收的不是禮金，更多是在這個過程中被人求的心理滿足感」，認定「甘於被圍獵的錯誤性質更嚴重，更為人所不恥」。

近年落馬官員「雙開」通報中，經常見到「搞權色交易、錢色交易」等措辭，但大都指向男性，對於女性官員來說僅有寥寥數位，但案情有時更令人咋舌，誇張之處不下男官，尤以2018年被查的甘肅省武威市前副市長姜保紅為甚。案情指她先後與40多名官員發生性關係，其中有17人是領導級，受賄1,418萬元（1,695萬港元）及借出賣肉體升職，形容她「搞權色交易，謀求職務晉升等不當利益」。

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