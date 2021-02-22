內地在去年3月啟動名為「天網2020」的職務犯罪國際追逃追贓行動。中央紀委國家監委周一（22日）表示，該行動至今一共追回外逃人員1,421人，其中「紅通人員」28人，監察對象314人，以及贓款29.5億元人民幣（約35.5億港元）。

當局向內媒記者透露，雖然受武漢肺炎疫情等因素影響，「天網2020」行動追回外逃人員總數仍創2014年中央反腐敗協調小組國際追逃追贓工作辦公室（追逃辦）成立以來第二好的成績，僅次於2019年，追贓數額與2014年以來的平均值相若。

中央紀委國家監委作為「天網2020」行動的一部分，負責追捕涉及職務犯罪、逃到外國官員的追贓專項行動，緊盯未歸案「百名紅通人員」，將近5年內出逃、縣處級以上、涉案金額較大、群眾投訴強烈的職務犯罪外逃人員，納入「掛牌督辦範圍」，加大對國企、金融和扶貧民生領域外逃腐敗分子追緝力度。在對外執法合作方面，去年國家監委對外提出引渡和刑事司法協助請求6項、執法合作請求32項，受理外方提出的刑事司法協助請求10項、執法合作請求15項，擠壓外逃人員的生存空間。

「紅通人員」是指國際刑警組織成員國，要求其他成員國協助偵查犯罪時發出的紅色通緝令，在其他通報當中的最高級別。不過，紅色通報非逮捕令，不具強制性，國際刑警組織僅代當事國向其他會員國發佈要犯資料。美國司法部去年11月對涉嫌在美國境內威脅一名「紅通」人員及家屬的八人提出起訴，起訴書指他們為中國政府工作，利用用各種方法跟蹤、恐嚇、威脅一名「紅通」人員及其家屬，以迫使其回國接受調查。

新華社／《蘋果》資料室

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