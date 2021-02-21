【中印餘波】

中印衝突於去年發生，中方至近日才承認解放軍四死一傷，但網上只容追悼陣亡軍人的聲音，質疑或沒哀悼之意的被逐一清算，三日有至少三人被捕。繼南京警方拘捕KOL辣筆小球（仇子明），北京和四川警方分別在前日和昨日各拘一人，他們都被指在網上發表詆毀「烈士」言論。分析認為，官方高調懲處他三人，以民族主義動員，加上近月整備軍隊、提升軍隊待遇，都是希望能以舉國之力整軍備戰，捍衞軍人形象，吸納更多人參軍。

去年6月中，中印兩軍在邊界加勒萬河谷爆發衝突，中方至上周五（19日）才公開陳紅軍、陳祥榕、肖思遠和王焯冉四名解放軍士兵死亡、團長祈發寶重傷的訊息和雙方激戰過程，並為網絡帶來一輪清算。繼南京警方在當晚指一名有250萬名追隨者的微博KOL辣筆小球發表詆毀陣亡士兵的言論，將其以尋釁滋事罪刑事拘留後，昨早北京警方通報，一名28歲的陳姓男子前日同樣涉尋釁滋事被捕。通報指，公安機關接獲舉報，陳男在微信群中發佈多條侮辱詆毀「衞國戍邊英雄官兵」的言論，引發群組成員強烈不滿，經查於前晚拘捕他，陳男亦承認為發洩個人情緒，發表違法言論。

不容質疑 三日至少拘三人

至傍晚，四川綿陽公安發通報，指局方接獲舉報，一名25歲楊姓男子在微博發表一則詆毀陣亡官兵的言論，楊礙於公安機關壓力投案自首，並承認發表違法言論。綿陽公安行政將拘留他七日。

對於被刑事拘留的辣筆小球，內地律師黃文得指，他可能會被指利用互聯網「歪曲貶損英雄官兵，覆蓋面大、影響惡劣」，估計會被判三年左右的刑期。另一名律師付建告指辣筆小球可能違反內地《英烈法》中「侮辱、誹謗或者以其他方式侵害英雄烈士」的條文。

官方昨亦公佈四名陣亡士兵的撫恤細節，包括會委派專人陪同陣亡士兵親屬，前往新疆參加追悼儀式，將遺體接回，並在陣亡士兵家屬所在的地方的烈士陵園舉行莊嚴肅穆的安葬儀式。

高調撫恤 邀親屬赴疆領遺體

政治學者吳強對本報分析，這一波充滿民族主義色彩的動員行為，加上早前傳出為解放軍漲工資、出台多條軍隊法例等舉措，都是以一種舉國方式進行備戰，當中從大規模的裝備建設、軍隊整建，都見到解放軍在整軍備戰。

軍事專家黃東則指，這樣的做法神聖化陣亡的「英雄官兵」，因為中共一向以槍桿子指揮政權，軍隊是樹敵眾多的中共總書記習近平最需要掌握的，今年亦是中共建黨一百年，言論自由會變得更窄。

另外，熟悉北京的人士對本報分析，近日內地舉全國之力捍衞軍人形象，嚴懲KOL等，其實與近年文化部不容民間惡搞紅色經典、英雄人物和歷史的政策是一脈相承的，「就是北京定了調，不容外界質疑」。加上北京正面臨南海、台海的軍事壓力，捍衞軍人形象，致力提高軍人待遇，不僅有助吸引年輕人參軍，亦可提升軍人士氣。

《蘋果》記者/紅星新聞