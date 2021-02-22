中美角力已到「動刀槍」階段？美國主要武器供應商洛歇馬丁（Lockheed Martin）與雷神公司（Raytheon），將美軍現役反坦克「標槍」導彈的標誌，直接用上解放軍最先進的99式坦克照片，這是這種導彈首次以中共坦克為「獵殺」目標。

軍事新聞網站《防衞部落格》（Defense Blog）報道，洛克希德馬丁與雷神公司最近將聯合生產的「標槍」單兵反坦克導彈（FGM-148）的標誌更新，分別在導彈系統發射裝置外側和宣傳海報上，將導彈原來擊殺的對象，由俄羅斯T-72主戰坦克圖案，改為解放軍99式主戰坦克的真實照片。

報道稱，自冷戰以來，北約國家及其武器系統面臨的威脅已經發生變化，網上流傳的這組照片顯示，「解放軍主戰坦克已經成為美國製造的現代化反坦克導彈系統的主要目標」。

「標槍」反坦克導彈重約28公斤，射程2公里，可由單兵發射，最大特點是具有射後不理，以及攻擊坦克裝甲最薄、車頂位置能力，這種導彈可以在建築物或掩體內安全發射。目前，「標槍」已外銷全球逾20個國家或地區，包括台灣也有裝備。

99式主戰坦克則是解放軍最先進的坦克，主炮是125毫米滑膛炮，配有自動裝彈機，乘員3人，最高時速70公里。去年中國與印度發生邊境衝突後，解放軍曾增派99A型主戰坦克等新裝備到邊境，以抗衡印度的俄製T-72主戰坦克。

台灣《自由時報》

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