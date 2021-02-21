內地近年宣揚節約，國家主席習近平要黨政機關過緊日子，但部份民眾似乎不想共渡時艱。在北京，有2名男食客到一間餐廳用膳時，點了1個火鍋及超過20款小菜，侍應怕他們吃不下，曾多次好言相勸，但2名食客仍堅持點菜，更拍枱斥責侍應，餐廳最終選擇息事寧人，除向2名食客道歉，更免去他們的賬單，2人最終遺下大量未食完的餸菜就離開。有餐飲業人士認為，不應為浪費者免單。

事發在北京市豐台區一間火鍋店，本月15日晚飯時段，2名男食客先叫了一個羊蠍子火鍋，之後2次加餸，共點了20多款小菜，包括羊肉、蝦滑及燒餅等，總計1,125元人民幣（約1,345港元），遠超兩個人的正常食量。

餐廳發言人蔡超傑向內媒表示，顧客第一次點菜時，侍應已怕他們吃不了，提醒可選擇半份菜，但顧客仍然堅持點菜，並且在20分鐘後再加點，侍應見桌上還有很多餸菜沒吃完，曾經作出勸導，但對方未有接受，食客第三次要加菜時，侍應仍再作勸導。

結果食客被侍應激怒，即場拍枱發脾氣，大罵：「你有完沒完啊？我多點怎麼了？我願意點，我又不是不結賬！你管得着嗎？」最後，他們更聲稱不吃了，要結賬離開，當時桌上仍餘下大量餸菜未吃。

涉事餐廳19日發聲明，向涉事食客表示歉意，並透露已免去食客的賬單，又聲稱會加強員工培訓，避免類似事件再發生。網民的風向隨即轉變，由原本認為侍應有點煩人，變成不贊成食客「豪邁」的行為，認為浪費食物應被譴責；也有網民對餐廳息事寧人的做法表示不解，質疑為何要為造成浪費的人免單；有網民甚至提出應該重罰浪費食物的食客，為自己的行為埋單。不少網民希望相關部門可根據此案例，完善《北京市制止餐飲浪費規定》，獎勵餐飲業經營者引導顧客合理消費、制止顧客浪費食物，讓經營者的腰骨「硬起來」。

豐台區餐飲住宿服務行業協會會長穆慧妍表示，餐廳和侍應勸勉顧客減少浪費的做法沒有做錯，但不應為浪費的顧客免單。她指出，侍應提醒顧客時應注意表達方式，避免激怒客人，同時建議消費者點菜時不妨使用「n-1」方式，如10個人吃飯可以先點9個菜，不要因面子問題而造成浪費。至於如何制止顧客浪費食物，穆慧妍認為就如同禁止在公共場所吸煙一樣，需要一個長期的過程。

《北京日報》／新浪微博／北京電台RBC

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