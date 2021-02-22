中國國務委員兼外交部長王毅今早（22日）首次向美國新政府發表關於兩國關係的講話，強調中美合作雙贏，要求美方立即停止對中國的不合理打壓，才能讓中美關係回復正常。不過，王毅的論述並無新意，未脫離中方就中美關係的基調。有網民認為王毅的講話欠缺新意，沒有突破。

王毅今日強調，中美關係陷入建交以來的低潮，原因出於美國前政府對華的不合理打壓，兩國只有合作才是最符合雙方利益。這與中共中央外事辦主任楊潔篪於本月2日在美中關係全國委員會的講話一致，當時楊潔篪也指摘美國前總統特朗普政府嚴重損害中美關係，在貿易上濫用「國家安全」的概念。

楊潔篪當時又強調，中國已準備好與美國合作，但前提是美國放棄過時及錯誤的對華思維；警告美國不要干預香港、新疆、台灣和西藏的問題；要求美方停止打壓中國企業和滋擾中國留學生等。他強調，只有控制雙方分歧，才是中美的最大利益所在。

對於王毅的講話，不少網民在Twitter表示欠缺新意，只懂把中美關係惡化責任推給美國前總統特朗普，也有人批評，中國經濟科技實力的增長，是通過「盜竊西方國家成果」得來。但也有華人留言指，中國過去可以自力開發「兩彈一星」（即核彈、導彈及衞星），不會怕美國制裁。

《蘋果》資料室／Twitter

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